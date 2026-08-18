Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії ворога скоротилась вже приблизно на 1 469 970 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

Від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну станом на 18 серпня 2026 року країна-агресорка втратила:

особового складу – 1 469 970 (+1 210) осіб;

танків – 12 274 (+2);

бойових броньованих машин – 25 162 (+7);

артилерійських систем – 48 155 (+55);

РСЗВ – 2 040 (+3);

засобів ППО – 1 577 (+5);

літаків – 439 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 467 459 (+1 962);

наземних робототехнічних комплексів – 2 292 (+19);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 135 891 (+443);

спеціальної техніки – 4 547 (+7);

крилатих ракет – 5 010 (+0).



Втрати ворога станом на 18 серпня / Інфографіка Генштабу

Зазначимо, що 17 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про ліквідацію 1440 окупантів. Також Сили оборони зуміли знищити 2 танки, 2 системи ППО та 3 РСЗВ.

Раніше командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді розповів, що підрозділи "Птахи СБС" у період з 1 по 15 серпня 2026 року уразили близько 5 тисяч російських військових. Окрім того, українські дрони били по військових підприємствах, енергетичній інфраструктурі, об'єктах флоту й логістичних маршрутах ворога.