Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії ворога скоротилась вже приблизно на 1 469 970 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

Від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну станом на 18 серпня 2026 року країна-агресорка втратила:

  • особового складу – 1 469 970 (+1 210) осіб;
  • танків – 12 274 (+2);
  • бойових броньованих машин – 25 162 (+7);
  • артилерійських систем – 48 155 (+55);
  • РСЗВ – 2 040 (+3);
  • засобів ППО – 1 577 (+5);
  • літаків – 439 (+0);
  • гелікоптерів – 354 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 467 459 (+1 962);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 292 (+19);
  • кораблів/катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 135 891 (+443);
  • спеціальної техніки – 4 547 (+7);
  • крилатих ракет – 5 010 (+0).


Втрати ворога станом на 18 серпня / Інфографіка Генштабу

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Зазначимо, що 17 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про ліквідацію 1440 окупантів. Також Сили оборони зуміли знищити 2 танки, 2 системи ППО та 3 РСЗВ.

Раніше командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді розповів, що підрозділи "Птахи СБС" у період з 1 по 15 серпня 2026 року уразили близько 5 тисяч російських військових. Окрім того, українські дрони били по військових підприємствах, енергетичній інфраструктурі, об'єктах флоту й логістичних маршрутах ворога.