Про актуальні втрати Росії повідомили у Генштабі ЗСУ.
Які втрати ворога?
За даними Генерального штабу з початку повномасштабної війни станом на 17 серпня 2026 окупанти втратили:
- особового складу – 1 468 760 (+1 440) осіб;
- танків – 12 272 (+2);
- бойових броньованих машин – 12 272 (+2);
- артилерійських систем – 12 272 (+2);
- РСЗВ – 2 037 (+3);
- засобів ППО – 1 572 (+2);
- літаків – 439 (+0);
- гелікоптерів – 354 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 465 497 (+2 093);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 273 (+16);
- кораблів/катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 135 448 (+597);
- спеціальної техніки – 4 540 (+5);
- крилатих ракет – 5 010 (+3).
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Втрати ворога у війні з Україною станом на 17 серпня / Інфографіка Генштабу
Нагадаємо, за 1 – 15 серпня підрозділи "Птахи СБС" уразили близько 5 тисяч російських військових, заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді. Також українські дрони били по військових підприємствах, паливній та енергетичній інфраструктурі, об'єктах флоту й логістичних маршрутах окупантів.
Крім того, у ніч проти 16 серпня українські військові уразили місця дислокації берегового ракетного комплексу "Бастіон" в окупованому Криму. Росія зазнала втрат у техніці та живій силі, а її можливості завдавати ракетних ударів із півострова були суттєво послаблені.