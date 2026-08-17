О текущих потерях России сообщили в Генштабе ВСУ.
Каковы потери врага?
По данным Генерального штаба, с начала полномасштабной войны по состоянию на 17 августа 2026 года оккупанты потеряли:
- личного состава – 1 468 760 (+1 440) человек;
- танков – 12 272 (+2);
- боевых бронированных машин – 12 272 (+2);
- артиллерийских систем – 12 272 (+2);
- РСЗО – 2 037 (+3);
- средств ПВО – 1 572 (+2);
- самолетов – 439 (+0);
- вертолетов – 354 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 465 497 (+2 093);
- наземных робототехнических комплексов – 2 273 (+16);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 135 448 (+597);
- специальной техники – 4 540 (+5);
- крылатых ракет – 5 010 (+3).
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Потери врага в войне с Украиной по состоянию на 17 августа / Инфографика Генштаба
Напомним, за 1–15 августа подразделения "Птицы СБС" поразили около 5 тысяч российских военных, заявил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди. Также украинские дроны наносили удары по военным предприятиям, топливной и энергетической инфраструктуре, объектам флота и логистическим маршрутам оккупантов.
Кроме того, в ночь на 16 августа украинские военные нанесли удары по местам дислокации берегового ракетного комплекса "Бастион" в оккупированном Крыму. Россия понесла потери в технике и живой силе, а ее возможности наносить ракетные удары с полуострова были существенно ослаблены.