Об этом рассказал командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди.

Что удалось уничтожить украинским военным?

"Мадяр" отметил, что за период с 1 по 15 августа подразделения "Птицы СБС" вывели из строя около 5000 российских военных. По подсчетам Бровди, это в среднем около 333 пораженных россиян в сутки.

Он также заявил, что украинские беспилотники продолжают наносить удары по целям в российском тылу и на временно оккупированных территориях.

По словам командующего СБС, с начала августа украинские силы наносят удары по разнообразным объектам противника, в частности по предприятиям, производящим оружие, топливной инфраструктуре и другим военным целям.

Отдельно "Мадьяр" упомянул операции против российского флота. По его данным, по состоянию на середину августа было поражено 22 плавсредства Черноморского флота, а всего за время операции – 228.

Он также заявил о продлении ударов по энергетической инфраструктуре временно оккупированного Крыма. Командующий сообщил о поражении 74 энергообъектов в течение двух недель и 243 таких целей за последние 45 суток.

Кроме того, Бровди отметил, что украинские силы продолжают работать по маршрутам поставок и военным объектам России, а также поддерживают давление на ее систему противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что впереди остается немало вызовов, в частности, из-за усиления ракетных и дроновых атак России, мобилизационные процессы и возможные изменения в поддержке Украины со стороны партнеров.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1510 российских военных. Также украинские защитники уничтожили или поразили 75 артиллерийских систем, 1920 БПЛА, 476 единиц автомобильной техники, 8 РСЗО и 7 бронемашин.