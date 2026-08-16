Про це розповів командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Що українським військовим вдалося знищити?

"Мадяр" зазначив, що за 1 – 15 серпня підрозділи "Птахи СБС" вивели з ладу близько 5000 російських військових. За підрахунками Бровді, це в середньому близько 333 уражених росіян щодоби.

Він також заявив, що українські безпілотники продовжують працювати по цілях у російському тилу та на тимчасово окупованих територіях.

За словами командувача СБС, від початку серпня українські сили завдають ударів по різноманітних об'єктах противника, зокрема по підприємствах, що виробляють зброю, паливній інфраструктурі та інших військових цілях.

Окремо "Мадяр" згадав операції проти російського флоту. За його даними, станом на середину серпня було уражено 22 плавзасоби Чорноморського флоту, а загалом за час операції – 228. Він також заявив про продовження ударів по енергетичній інфраструктурі тимчасово окупованого Криму. Командувач повідомив про ураження 74 енергооб'єктів протягом двох тижнів і 243 таких цілей за останні 45 діб.

Крім того, Бровді зазначив, що українські сили продовжують працювати по маршрутах постачання та військових об'єктах Росії, а також підтримують тиск на її систему протиповітряної оборони. Він наголосив, що попереду залишається чимало викликів, зокрема через посилення ракетних і дронових атак Росії, мобілізаційні процеси та можливі зміни у підтримці України з боку партнерів.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1510 російських військових. Також українські захисники знищили або уразили 75 артилерійських систем, 1920 БпЛА, 476 одиниць автомобільної техніки, 8 РСЗВ та 7 бронемашин.