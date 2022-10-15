"Хорошие русские" и белорусы должны помнить урок о бомбардировках Дрездена

В последнее время смотрю на ютубе много "хороших" русских и не менее "хороших" белорусов. У белорусов, кстати, очень сильная обида на украинцев.

Синдром отсутствия коллективной ответственности

Мол, равняют их с к*цапами, а сами не хотели разорвать экономические отношения с Лукашенкой. Много разговоров о "коллективной ответственности"…

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И ко мне внезапно пришло прозрение. Я понял, в чем их общая проблема. А проблема в том, что они понимают "коллективную ответственность" как то, что их не будут пускать в Европу или будут оскорблять в интернете.

Но они совершенно не принимают во внимание ответственность в стиле "бомбардировки Дрездена". А именно бомбардировки Дрездена во время Второй мировой – это классический пример "коллективной ответственности". Думаю, не все, кого уничтожили там бомбы, были фанатами Гитлера. Но умерли все, потому что именно так и работает коллективная ответственность. Допустил, что твое государство стало опасным для мира убийцей? Ну так получай.

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Не того боятся

И во время такой ответственности никто не будет спрашивать, поддерживал ли ты режим. Ведь бомбы не спрашивают. Они убивают. И если шизонутый путен разместит в Беларуси ракеты с ядерным зарядом и решит "проучить НАТО" с территории Беларуси, то ответ будет, и он будет смертельным.

И всем будет безразлично, ходил ты на митинги или не ходил. Почему-то все "хорошие" жители Беларуси и кацапстана думают, что самое страшное в их жизни – заехать на зону за "оскорбление диктатора", но самое страшное – это отдать свою жизнь в полное распоряжение психопата. Украинцы это поняли еще в 2014 году.

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