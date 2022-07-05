На трембитах украинских расчетов ЗРК и ПЗРК скоро станет больше засечек отстрелянных "птичек"

Славянск российские оккупанты обстреливают не только артиллерией, но и ракетами авиационного базирования класса "воздух – поверхность" Х-29 и Х-25.

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Самое интересное в этих ракетах даже не то, что они являются советским детищем 1980 и 1976 годов, что лишь подтверждает откупоривание советской кубышки на полную, а их дальность.

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Дело в том, что ракеты Х-25 и Х-29 в зависимости от модификации могут поражать цели на расстоянии от 10 до 30 км. К примеру, именно Х-25 сейчас использует российская авиация для обстрела приграничных районов Украины из своего воздушного пространства. Чего бояться, не собьют же оккупанта в его же воздушном пространстве!

Кстати, именно потому, что сейчас используют эти ракеты из воздушного пространства России, рассматривается вариант снятия с хранения Су-17, чтобы экономить ресурс Су-34, Су-35 и Су-30.

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Оккупантам приготовиться к "приземлению"

Но тут другой момент… Для обстрела Славянска этими ракетами оккупанты все же вынуждены заходить в наше воздушное пространство, тем самым снова рискуя экипажем и машиной. А это говорит о том, что огневого поражения с земли недостаточно для излома обороны Славянская.

Ну и самое главное, тот, кто без разрешения входит в воздушное пространство Украины, не факт, что из него сможет выйти. Поэтому прогнозирую очередной рост отстрела российских "птичек" и увеличение засечек на трембитах наших расчетов ЗРК и ПЗРК.

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