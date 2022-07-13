Почему "боевые якуты путина" могут вылиться в плачевный сценарий для российской армии

В военно-политическом руководстве россии все же решились на формирование и использование непосредственно в боях так называемых "добровольческих национальных батальонов".

Заготовка "мяса" для войны продолжается

В башкирии, татарстане, якутии, на урале, северном кавказе и ряде других регионов формируются и готовятся "добровольческие батальоны" (в среднем по 450 – 500 человек) для дальнейшего отправления на "борьбу с фашистами" в Украину.

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Самое интересное, что их планируют использовать исключительно в качестве штурмовой пехоты. То есть априори подразумевается, что потери среди этих "добровольцев" будут значительными.

Всех этих "пассионариев" интенсивно натягивают и уже начинают перекидывать в зону боевых действий. Лично у меня даже тени сомнения нет в том, что кремль таким образом стремится убить сразу двух зайцев. И "дыры" с комплектованием на фронте закрыть (7 – 8 БТГр мотивированной пехоты получить явно не помешает), и заодно избавится от "слишком беспокойных активистов" из "национальных регионов", которые в перспективе могли бы стать ядром или катализатором вооруженного сопротивления кремлю.

Незавидные перспективы

На первый взгляд, такое решение кремля кажется дальновидным, но только на первый взгляд. Ведь после знакомства с украинской артиллерией и пехотой в качестве передовых штурмовых групп этих "нацдобровольцев" явно уменьшится пыл и мотивация "искать нацистов" в Украине. Зато явно прибавится желание вернуться домой, желательно целыми и невредимыми.

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И в такой ситуации проблема "отказников", например, из батальона, укомплектованного какими-то тамбовскими или саратовскими "ванями", покажется явно незначительной по сравнению с проблемами батальонов, которые отказываются идти в бой и выполнять приказы, укомплектованные преимущественно тувинцами, адыгейцами или татарами. дагестанцами.

Для российского военного командования, учитывая его отношение к использованию "человеческого ресурса", все это может наконец закончиться довольно плачевно.

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