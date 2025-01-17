Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Отмечается, что в течение суток 16 января потери российских захватчиков составили 1670 человек.

Читайте также В мечтах россиян – окружить Покровск, но они подошли только с одной стороны, – ОСУВ "Хортица"

Какая ситуация на разных направлениях фронта

На Харьковском направлении за прошедшие сутки вражеские войска активных действий не проводили.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло восьми. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Петропавловки, Голубовки, Загрызово и Песчаного.

Какая ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении украинские войска остановили 13 атак противника. Основные усилия захватчики сосредоточивали в районах населенных пунктов Копанки, Новосергиевка, Грековка, Зеленый Гай, Макеевка, Зеленая Долина, Торское, Новоплатоновка, Терны и Заречное.

Оккупанты пытаются продвинуться на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении за прошедшие сутки россияне пять раз атаковали в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили семь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Приволья, Белой Горы, Григорьевки и Часового Яра.

На Торецком направлении вражеские силы 14 раз пытались продвинуться в районах Крымского, Леонидовки, Торецка и Щербиновки.

Россияне атакуют вблизи Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении украинские защитники отбили пятьдесят три атаки за минувшие сутки. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Водяное Второе, Луч, Лисовка, Новый Труд, Покровск, Шевченко, Зверево, Котлино, Успеновка, Славянка, Петропавловка, Андреевка, Улаклы, Курахово, Дачное и Янтарное.

Российские войска продвигаются на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага. В районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка и Временка оккупанты 11 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Что происходит на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении вражеские войска активных действий за прошедшие сутки не проводили.

На Ореховском направлении россияне без успеха атаковали населенный пункт Новоданиловка.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили четыре безрезультатных попытки захватить позиции украинских защитников.

На Курском направлении российские войска провели 20 штурмов позиций украинских подразделений, нанесли девять авиаударов, сбросили 12 КАБ, осуществили 418 обстрелов по позициям украинских подразделений и населенных пунктах, в частности, восемь – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.