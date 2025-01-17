Про це повідомляє 24 Канал з посилланям на Генштаб ЗСУ. Зазначається, що протягом доби 16 січня втрати російських загарбників склали 1670 осіб.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту

На Харківському напрямку минулої доби ворожі війська активних дій не проводили.

На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу досягла восьми. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Петропавлівки, Голубівки, Загризового та Піщаного.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку українські війська зупинили 13 атак противника. Основні зусилля загарбники зосереджували в районах населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Греківка, Зелений Гай, Макіївка, Зелена Долина, Торське, Новоплатонівка, Терни та Зарічне.

Окупанти намагаються просунутися на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку минулої доби росіяни п'ять разів атакували в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар'ївки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили сім спроб загарбників просунутись вперед поблизу Привілля, Білої Гори, Григорівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворожі сили 14 разів намагалися просунутися в районах Кримського, Леонідівки, Торецька та Щербинівки.

Росіяни атакують поблизу Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку українські захисники відбили п'ятдесят три атаки за минулу добу. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Миролюбівка, Водяне Друге, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Покровськ, Шевченко, Звірове, Котлине, Успенівка, Слов'янка, Петропавлівка, Андріївка, Улакли, Курахове, Дачне та Янтарне.

Російські війська просуваються на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога. В районах населених пунктів Костянтинопіль, Велика Новосілка та Времівка окупанти 11 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Що відбувається на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку ворожі війська активних дій минулої доби не проводили.

На Оріхівському напрямку росіяни без успіху атакували населений пункт Новоданилівка.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили чотири безрезультатних спроби захопити позиції українських захисників.

На Курському напрямку російські війська провели 20 штурмів позицій українських підрозділів, завдали дев'ять авіаударів, скинули 12 КАБ, здійснили 418 обстрілів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, зокрема, вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.