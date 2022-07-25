"Нет смысла унывать", или Миниатюра о том, как оккупанты расплачиваются за слезы украинцев

Рубрика "Нету смысла унывать". Молодой пацан лет до 25 ушел на войну в чужую страну. Максимум профита для него с той войны – несколько ворованных холодильников. За это в свои 25 он отдал обе руки.

Реалии страны зомби

Обратите внимание, как его обнимает родной отец. Как кусок г*вна. Папашка соображает, что ну его нафиг еще один рот, лучше бы "Ладу Гранту".

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Единственный человек на этом любящем его видео – мамка. Это она будет подтирать ему попку и заливать в рот водочку.

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Это ее он будет материть последними словами в приступах бессильной ярости от ничтожности своего существования. А потом мамка умрет. И он тоже умрет. Сам, один, никому не нужный кусок мяса.

Нету смысла унывать! Это гораздо лучше, чем просто сдохнуть. Живи, оккупант! Существуй. Страдай. Каждый день пей чашу горя до самого дна. Искупай каждую украинскую слезинку. И горы потом в аду, сукин сын!

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