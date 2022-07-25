Реалії країни зомбі

Зверніть увагу, як його обіймає рідний батько. Як шматок г*мна. Папашка метикує, що ну його нафіг ще один рот, краще б "Ладу Гранту".

Не пропустіть Звільнення Херсонщини вже почалося, і це буде не як в кіно: яку тактику обрали ЗСУ

Єдина людина на цьому відео, яка його любить, – мамка. Це вона буде підтирати йому попку й заливати в рот водочку.

Росйський окупант втратив обидві руки, прийшовши на чужу землю вбивати українців: відео

Це її він буде матюкати останніми словами у приступах безсилої люті від нікчемності свого існування. А потім мамка помре. І він теж помре. Сам, один, нікому не потрібний шматок м'яса.

Нєту смисла унивать! Це набагато краще, ніж просто здохнути. Живи, окупант! Існуй. Страждай. Кожен день пий чашу горя до самого дна. Спокутуй кожну українську сльозинку. І гори потім в пеклі, сучий сину!

Варте уваги – російські окупанти успішно ліквідують самі себе на війні в Україні: дивіться відео