Мир становится еще ближе к большой войне – спасти может только одно

Недавний удар по ТРЦ в Кременчуге и ракетные атаки жилых домов в Киеве и близ Белгород-Днестровского – подтверждение того, что Россия превращается в страну-террориста. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Однобокая мораль

РФ устраивает обстрелы гражданских объектов, убивает мирных обитателей. В ТРЦ во время ракетного удара находились сотни невинных людей, ставших мишенью врага среди бела дня.

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Что это, если не теракт, кто они, если не террористы? Какая разница между Путиным и Бен Ладеном? Почему мир до сих пор не называет открыто Путина террористом номер 1? Бен Ладен после разрушенных двух зданий был провозглашен террористом, а Путин с 2014 года убивает украинцев, а до этого уничтожал население других стран.

Несмотря на это, сегодня Путина приглашают на саммиты, а некоторые лидеры Европы призывают к переговорам с ним. Вспомните, как Макрон отказался называть Россию "государством-спонсором терроризма". Такое заявление он сделал, комментируя ответный призыв Зеленского.

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Мир становится заложником убийц

Сколько будет жить в страхе и заложниках одного диктатора? После недавних новостей об открытых угрозах Роскосмоса странам НАТО, в которых организация заявила о намерении опубликовать координаты стратегических объектов, считаю, что Путина нужно без промедлений назвать террористом, а россиян – приспешниками терроризма. Ведь большинство из них поддерживают действия своего диктатора и войну или демонстрируют молчаливое согласие или даже публично разделяют его действия и одобряют обстрелы и убийства в Украине.

Мир становится еще более близким к войне в случае, если сейчас не объединиться против угрозы в лице российского терроризма.

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