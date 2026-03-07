"Остановить в последние мгновения невозможно": украинские дронари показали, как захватывают в плен россиян

Украинские операторы беспилотников все чаще заставляют российских военных складывать оружие без штурма позиций. Дронари буквально контролируют каждое движение оккупантов, не давая им шансов убежать или сопротивляться.

В таких условиях захватчики выбирают единственный шанс выжить – сдаться в плен. Об этом сообщает АрмияInform.

Дрон вместо штурма: как украинские бойцы заставляют оккупантов сдаваться в плен?

По словам украинских военных, современные беспилотники позволяют не только уничтожать вражескую технику или живую силу, но и эффективно заставлять оккупантов складывать оружие. Дрон может сопровождать российского солдата буквально шаг за шагом, контролируя его движения с воздуха.

В таких ситуациях операторы БпЛА показывают оккупантам, что бегство или сопротивление обречены. Беспилотник может зависнуть прямо над российским военным или демонстрировать готовность нанести удар. Когда захватчики осознают, что их действия находятся под полным контролем, они часто поднимают руки или выполняют команды украинских военных.

Взятие противника в плен с помощью дрона, который конструктивно предназначен для поражения живой силы, – это чрезвычайно сложная задача. Каждый случай, когда пилоту удается заставить противника сложить оружие и сдаться, свидетельствует о высоком мастерстве украинских операторов,

– сказала пресс-секретарь Сил беспилотных систем ВС Украины майор Ольга Мельошина.

Военные объясняют, что в последние мгновения остановить дрон практически невозможно. Именно поэтому оккупанты быстро понимают: единственный шанс выжить – сдаться. После этого операторы координируют дальнейшие действия, чтобы пленных безопасно доставили к украинским позициям.

По словам защитников, такая тактика позволяет избегать лишних потерь среди украинских военных и одновременно пополнять обменный фонд для будущих обменов пленными.

