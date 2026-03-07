У таких умовах загарбники обирають єдиний шанс вижити – здатися в полон. Про це повідомляє АрміяInform.

Дрон замість штурму: як українські бійці змушують окупантів здаватися в полон?

За словами українських військових, сучасні безпілотники дозволяють не лише знищувати ворожу техніку чи живу силу, а й ефективно змушувати окупантів складати зброю. Дрон може супроводжувати російського солдата буквально крок за кроком, контролюючи його рухи з повітря.

У таких ситуаціях оператори БпЛА показують окупантам, що втеча або спротив приречені. Безпілотник може зависнути просто над російським військовим або демонструвати готовність завдати удару. Коли загарбники усвідомлюють, що їхні дії перебувають під повним контролем, вони часто підіймають руки або виконують команди українських військових.

Взяття противника в полон за допомогою дрона, який конструктивно призначений для ураження живої сили, – це надзвичайно складне завдання. Кожен випадок, коли пілоту вдається змусити противника скласти зброю і здатися, свідчить про високу майстерність українських операторів,

– сказала речниця Сил безпілотних систем ЗС України майор Ольга Мельошина.

Військові пояснюють, що в останні миті зупинити дрон практично неможливо. Саме тому окупанти швидко розуміють: єдиний шанс вижити – здатися. Після цього оператори координують подальші дії, щоб полонених безпечно доставили до українських позицій.

За словами захисників, така тактика дозволяє уникати зайвих втрат серед українських військових і водночас поповнювати обмінний фонд для майбутніх обмінів полоненими.

