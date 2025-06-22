Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

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Украинская сторона активно действует на фронте

Украинским воинам удается освобождать некоторые населенные пункты, куда зашли российские оккупанты. Все благодаря четким и спланированным контрнаступательным действиям. Врагу в таких условиях становится труднее действовать.

Мы ведем маневренную оборону, и когда есть возможность, и контратакуем, и проводим небольшие контрнаступательные действия, например, на других направлениях. И об этом главнокомандующий сообщал, что мы и некоторые населенные пункты освободили, и отбросили врага на определенных позициях,

– отметил Волошин.

По словам представителя, сейчас россияне имеют определенные проблемы при переброске личного состава, штурмовых групп и техники. Вследствие этого и активной обороны украинских защитников они не могут проводить наступления на передовые позиции такой силой, как раньше.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что наши воины сейчас пользуются тактикой обороны с меньшими группами окопов, или так называемыми "лисьими норами". Так защитникам удается избежать ударов дронами. Такие изменения связаны с развитием технологий на фронте, что влияют на тактику и требования к фортификациям.