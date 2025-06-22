Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

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Українська сторона активно діє на фронті

Українським воїнам вдається звільняти деякі населені пункти, куди зайшли російські окупанти. Усе завдяки чітким і спланованим контрнаступальним діям. Ворогові в таких умовах стає важче діяти.

Ми ведемо маневрову оборону, і коли є змога, і контратакуємо, і проводимо невеликі контрнаступальні дії, наприклад, на інших напрямках. І про це головнокомандувач повідомляв, що ми й деякі населені пункти звільнили, і відкинули ворога на певних позиціях,

– зазначив Волошин.

За словами речника, наразі росіяни мають певні проблеми під час перекидання особового складу, штурмових груп і техніки. Внаслідок цього та активної оборони українських захисників вони не можуть проводити наступи на передові позиції такою силою, як раніше.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що наші воїни наразі користуються тактикою оборони з меншими групами окопів, або так званими "лисячими норами". Так захисникам вдається уникнути ударів дронами. Такі зміни пов'язані з розвитком технологій на фронті, що впливають на тактику та вимоги до фортифікацій.