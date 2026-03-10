ВСУ освободили от россиян почти всю территорию Днепропетровщины, – Генштаб

Почти вся территория Днепропетровской области уже освобождена от российских войск. Украинские силы продолжают укреплять оборону и проводить операции против оккупантов.

Об этом рассказал начальник Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Александр Комаренко в интервью для "РБК-Украина".

Смотрите также Минус 950 оккупантов и тысячи единиц техники: какие потери россиян на 10 марта

Какая ситуация на Днепропетровщине?

По словам представителя Генштаба, российские войска больше не контролируют почти всю территорию Днепропетровской области. Силы обороны смогли вытеснить противника и стабилизировать ситуацию в регионе.

Уже освобождено более 400 квадратных километров нашей территории. На несколько меньшей территории проведена зачистка тыловой зоны от вражеских лиц, что туда просочились. Освобождена почти вся территория Днепропетровской области,

– сказал Комаренко.

По его словам, осталось доработать три небольших населенных пункта и еще два – зачистить. Он также отметил, что благодаря этим активным действиям в феврале есть положительная динамика – освобождено больше территории, чем потеряно.

Генерал-майор также рассказал зачем россиянам нужна была Днепропетровщина. По его словам, они хотели использовать ее как буферную зону.

Они развивали, продолжали наступление на Днепропетровскую область. Их руководство же постоянно рассказывает, что им нужен весь Донбасс и буферная зона. Их цель заключалась в создании буферной зоны в Днепропетровской области – такое у них было намерение, замысел,

– отметил представитель Генштаба.

В военном руководстве также отметили, что в ближайшее время могут произойти события, которых российская армия не ожидает. По словам Комаренко, украинские силы продолжают планировать операции и работать над усилением давления на противника.

Детали таких планов в военном командовании пока не раскрывают, однако подчеркивают, что Вооруженные силы Украины продолжают действовать для освобождения украинских территорий.

Какова ситуация на фронте?