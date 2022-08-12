ВСУ уже сделали важный шаг к большой победе

Мой опыт – это 39 лет в американской армии, если точно, то в Силах специальных операций США. Я – бригадный генерал в отставке. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Украинцы уже вошли в историю столетия

Я уверен, что украинцы преодолевают худшую, самую суровую и самую грубую военную кампанию со времен окончания Второй мировой.

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И если говорить о том, на чем следует сфокусироваться, то я скажу так: украинские граждане, проживающие возле линии фронта, должны эвакуироваться на более безопасные территории, пока захватчик не будет побежден.

Большая победа становится ближе

Если анализировать военные действия – Вооруженные Силы Украины уже проводят "глубокие" бои, которые являются необходимым и важным шагом к великой победе

Если говорить больше о "глубоком бое" – он означает атаку на российские линии и командные центры по всей линии фронта и на границе с россией.

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ВСУ не нуждаются в советах, они знают, что делать. Как я уже говорил, современное оружие от союзников помогает уничтожать такие важные цели как нефтебазы, хранилища боеприпасов и т.д.

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