Могли ли украинцы свернуть не туда, и чем опасен стереотип о "гене свободы"

Меня ужасно раздражает, когда говорят: мы, украинцы, не могли поступить иначе в 1991, 2004, 2013, 2014, 2022, потому что у нас особый ген свободы, потому что мы потомки Руси, казаков, УПА, отсутствующее вписать, не нужное вычеркнуть.

Выбор, изменяющий историю

Подобные утверждения обесценивают свободу воли, свободу выбора, личную и национальную ответственность.

Советуем Эффект домино в действии: конец 2022 года обещает быть неожиданным для российской армии

Мы могли поступить не так. Но мы поступили так. Мы могли поступить не так. И мы поступили не так, очень не так во времена Руины и в 1918 – 1919.

А в другие времена мы поступили так, как нужно. И это заслуга тех, кто вел в этом выборе, заслуга активного меньшинства. Заслуга Народного Руха и студентов с первого Майдана на граните.

Заслуга оранжевых революционеров. Заслуга евромайдановцев и Небесной Сотни. Добровольцев и волонтеров. Вооруженных Сил Украины и всех, кто им помогает. Дипломатов и журналистов. Активистов и предпринимателей. Местных лидеров и национальных политиков.

Интересное ВСУ могут прорвать фронт возле Сватового: что задумали оккупанты и почему радоваться еще рано

Взросление нации

Мы могли свернуть не туда много раз. И никакие гены не помогли бы. Ничто не поможет тому, кто отказывается от ответственности за будущее.

Но мы свернули туда. Поблагодарим тех, кто были первыми на этом повороте и проложили борозду. Поблагодарим себя. Шануймося, бо ми того варті.

Достойно внимания – Жданов спрогнозировал, когда закончится горячая фаза войны: смотрите видео