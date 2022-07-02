Российские оккупанты уже 129 дней ведут войну против Украины, терроризируя мирные города и совершая геноцид против украинцев на временно оккупированных территориях. Несмотря на огромные потери, враг не оставляет надежды сломать Украину и продолжить свою экспансию.

Читайте также ВСУ "помогли" россиянам окончательно эвакуировать остатки гарнизона со Змеиного: мощное видео

Война против Европы

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что настоящая цель России – не только оккупация всей Украины и ликвидация ее суверенитета, но и дальнейшее наступление на Европу. Россияне просто не могут смирить с существованием, которые для их диких стран далеки и непонятны.

Российская агрессия против Украины – это агрессия против всей объединенной Европы, против каждого из нас, против наших общих ценностей. И только объединенным должен быть и наш ответ,

– заявил Зеленский.

Ненависть россиян к благосостоянию европейцев

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверяет, что Европе важно как можно активнее помогать Украине одолеть российских оккупантов. Планы россиян выходят далеко за пределы нашего государства.

"Путин ненавидит благосостояние европейцев и хочет донести кризис до дверей каждого европейского дома. Украина мешает этим злонамеренным планам. Поддерживая нас, партнеры поддерживают себя", - подчеркнул Кулеба .

Война России с Украиной: последние новости

Российские оккупанты продолжают штурмовать Лисичанск, но не слишком успешно. В Нацгвардии опровергли ложь врага о том, что город оцеплен.

В Офисе Президента заверили, что все маневры белорусов у границ Украины хорошо наблюдаются. Наши воины готовы к любому сценарию развития событий.

Смотрите видео к теме – Литва мощно ответила на угрозы России