Западный "фронт" крепчает
Потому что одномоментно в Британии продолжаются учения тысячи наших солдат, инструкторы реально выдыхаются. Наши очень мотивированы, учатся хорошо.
Актуальное Как нафталиновое чучело "совка" через МОН пытается одеть детей 2000-х в вытянутые спортивки
Нейтральность вышла из моды
Пока что хочу обратить внимание еще на одну новость: Финляндия также отправит своих инструкторов в Британию для участия в тренировках наших воинов. В придачу к шведам и канадцам.
Важно Войну россии с Украиной нельзя заморозить, потому что это – не война за территории
Считаю, это одно из самых ярких достижений путина. Когда еще вчера нейтральные шведы и финны едут тренировать (и тренироваться), как лучше убивать российских оккупантов.
Достойно внимания – в Хельсинки избавились от советского памятника: смотрите видео