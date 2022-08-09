Західнрий "фронт" міцнішає
Бо одномоментно у Британії тривають навчання тисячі наших солдатів, інструктори реально видихаються. Наші дуже вмотивовані, навчаються добре.
Актуальне Як нафталінове опудало "совка" через МОН намагається вбрати дітей 2000-х у витягнуті спортивки
Нейтральність вийшла з моди
Поки що хочу звернути увагу ще на одну новину: Фінляндія також відправить своїх інструкторів до Британії для участі у тренуваннях наших воїнів. На додачу до шведів та канадійців.
Важливо Війну росії з Україною не можна заморозити, бо це – не війна за території
Вважаю, це одне з найяскравіших досягнень путіна. Коли ще вчора нейтральні шведи та фіни їдуть тренувати (і тренуватися), як краще вбивати російських окупантів.
Варте уваги – у Гельсінкі позбулися радянського пам'ятника: дивіться відео