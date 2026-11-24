Война России против Украины уже выходит далеко за пределы украинского фронта – российские военные и логистические объекты подвергаются ударам даже за тысячи километров от России. Москва пытается запугать Европу угрозами и продемонстрировать силу на международной арене, хотя реальное влияние Владимира Путина все больше вызывает сомнения. На этом фоне в самой России растет усталость от войны и пропаганды, а ее самая преданная аудитория все чаще требует правды о ситуации на фронте.

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Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в интервью 24 Каналу объяснил, как Украина расширяет географию ударов по российским объектам, почему Европа до сих пор боится жестко отвечать на провокации Кремля и какое место Путин на самом деле занимает в мировой политике. Также журналист оценил настроения в российском обществе, рассказал о кризисе пропаганды и высказал предположение, почему 2028 год может стать переломным для России.

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Новая география конфликта: от Балтики до Африки

Характер боевых действий претерпел фундаментальные изменения. Противостояние больше не ограничивается линией фронта на востоке или юге Украины. По словам Игоря Яковенко, война уже переместилась на новые театры военных действий, став как минимум субконтинентальной.

Ярким свидетельством этого являются блестящие операции украинских сил за рубежом. Уничтожение российского корвета "Меркурий" и боевого вертолета Ка-27 "у берегов Ливии" с помощью морских дронов, а также удары по российским сухогрузам, перевозившим оружие, демонстрируют новое технологическое ноу-хау Украины. Подобные инциденты фиксируются и в Балтийском море, в частности в Финском заливе.

Балтийское море фактически превратилось во внутреннее озеро НАТО, что создает критические проблемы для российского анклава – Калининградской области. Регион оказался в сложном логистическом положении, что вынуждает российское правительство срочно строить железнодорожные паромы для обеспечения базовых потребностей. Война пришла не только на территорию самой России, но и начала методично уничтожать ее военные и логистические ресурсы по всему миру.

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Дипломатия питерских задворков: почему Европа растеряна

На фоне расширения географии ударов российские ракеты и дроны все чаще нарушают воздушное пространство стран НАТО, в частности Польши. Однако реакция Запада остается непропорционально слабой. Главной проблемой европейских политиков Яковенко называет панический страх перед мифической "эскалацией".

Европа, десятилетиями жившая в условиях мира и низкого уровня преступности, оказалась психологически не готова к столкновению с откровенным политическим бандитизмом. Российская дипломатия действует методами "гопников", подвергая западных лидеров испытанию на слабость.

Апогеем этой наглости стали заявления Дмитрия Пескова об участии Европы в переговорах, в которых тот фактически требует от европейских делегаций отчитываться перед Москвой о своих намерениях еще до начала каких-либо переговоров. Россия пытается обращаться с Европой как с побежденной стороной, подписавшей акт о капитуляции.

Адекватная реакция НАТО в этой ситуации должна заключаться не в попытках умиротворения или игнорировании инцидентов с ракетами, а в резком увеличении поставок оружия Украине для нанесения России стратегического поражения.

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Бедный родственник в Шэньчжэне: реальный статус Путина

Несмотря на попытки российской пропаганды изобразить Владимира Путина влиятельным мировым лидером, его реальный статус на международной арене выглядит жалко. Анализируя саммит в Китае с участием Трампа, Си Цзиньпина и Путина, Яковенко отмечает, что российский диктатор выглядел там как "бедный родственник" и "третий лишний".

Китай – это общество с жесткой иерархией, где каждый должен знать свое место. На встрече в Шэньчжэне Путину четко указали на его уровень. Это не был разговор трех равных партнеров. Реальными тяжеловесами выступали другие игроки, тогда как инициатора встречи просто пригласили посидеть рядом.

С практической точки зрения мероприятие оказалось абсолютно бессодержательным. Полуторачасовая беседа завершилась декларативными заявлениями, не имеющими никакого влияния на реальную политику.

Сравнение этого саммита с Ялтинской конференцией 1945 года, которое активно продвигают российские СМИ, абсурдно. Единственным реальным результатом для Путина стала фотосессия, которую теперь используют пропагандисты для создания иллюзии его значимости.

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Провал пропаганды и усталость от тотальной лжи

Внутренняя ситуация в России также демонстрирует признаки истощения. Российское общество и армия устали от войны, которая длится уже почти пять лет (с учетом скрытых фаз). Наиболее воинственные настроения наблюдаются исключительно в глубоком тылу, тогда как на фронте доминирует стремление к миру.

Эта усталость сказывается и на российской пропагандистской машине. Яковенко приводит показательный пример: так называемые "военкоры", которые работают по заветам нацистского пропагандиста Юлиуса Штрейхера и лгут в каждом слове, стремительно теряют аудиторию. Даже самые радикальные российские империалисты устали от тотальной лжи и требуют хотя бы минимальной "окопной правды".

Зато те пропагандисты, которые вынуждены дозировать ложь с долей правды, сохраняют миллионную аудиторию. Это свидетельствует о том, что информационный пузырь Кремля начинает давать трещины под давлением реальности, где Крымский мост подвергся критическим разрушениям, а российский флот идет ко дну даже у берегов Африки.

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Системные удары по российской логистике, нефтепереработке и военным объектам неизбежно ведут к истощению ресурсов России. Хотя быстрого завершения войны ожидать не стоит, Яковенко делает осторожный прогноз относительно финала этой исторической драмы.

По его мнению, 2028 год может стать переломным моментом, когда ключевые политические аномалии современности – Владимир Путин и его ситуативные союзники – одновременно уйдут в историю, поставив окончательную точку в этом глобальном кризисе.

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