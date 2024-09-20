"КНР является главным вызовом, а Россия – острой угрозой. Кажется, обе сближаются", – сказано в новой стратегии ВМС США NAVPLAN 2024. Американцы понимают, что у КНР самый большой флот, а у России самый большой в мире запас ядерного оружия, и хотят обогнать соперников.

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Война с Китаем возможна до 2027 года

Предыдущее обновление стратегии вышло в январе 2024 года, но теперь адмирал ВМС США Лиза Франкетти отметила, что следует ответить на имеющиеся вызовы.

В новом плане говорится о двух стратегических целях – готовность к возможной войне с Китайской Народной Республикой до 2027 года и усиление долгосрочного преимущества ВМС США.

2027 год появился не просто так: к этому времени КНР собираются быть готовыми к войне. Вероятно, они попытаются вторгнуться на Тайвань. Поэтому в США решили подготовиться лучше противника. Там понимают, что сила вражеской армии давно измеряется не только кораблями, но и включает экономическую экспансию, киберугрозы и тому подобное.

"Раненная и изолированная Россия остается опасной"

Так в стратегии видят вызовы со стороны Москвы. Там отметили: "Москва, Пекин, Тегеран и Пхеньян укрепили свои связи и активно атакуют США, наших союзников и партнеров".

В войне против Украины Россия "продемонстрировала оперативное обучение, смогла технически и тактически адаптироваться к украинским инновациям". Очевидно, что она остается опасной, хотя главной угрозой видят именно КНР.

Как Америка собирается победить Китай

Она полагается на роботизированные системы, системы противодействия беспилотникам, искусственный интеллект и информационное доминирование.

В качестве главного средства сдерживания от ядерных атак на США названы подводные лодки с баллистическими ракетами. Защитить корабли планируют с помощью распределенных морских операций, то есть рассредоточить корабли и разместить боеприпасы в разных местах. К этому прибегнут, поскольку "радиус поражения ракетами становится все больше, а защищать корабли от дешевых беспилотников все дороже".

Распределенные морские операции – это комплексная война на уровне флота в масштабах, которых не было почти столетие,

– сказано в документе.

Что планируют сделать до 2027 года: