"КНР є головним викликом, а Росія – гострою загрозою. Здається, обидві зближуються", – сказано в новій стратегії ВМС США NAVPLAN 2024. Американці розуміють, що в КНР найбільший флот, а в Росії найбільший у світі запас ядерної зброї, і хочуть обігнати суперників.

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Попереднє оновлення стратегії вийшло у січні 2024 року, але тепер адмірал ВМС США Ліза Франкетті зазначила, що слід відповісти на наявні виклики.

У новому плані йдеться про дві стратегічні цілі – готовність до можливої війни з Китайською Народною Республікою до 2027 року та посилення довгострокової переваги ВМС США.

2027 рік з'явився не просто так: до цього часу КНР збираються бути готовими до війни. Імовірно, до того часу вони спробують вторгнутися на Тайвань. Тож у США вирішили підготуватися краще за супротивника. Там розуміють, що сила ворожої армії давно вимірюється не тільки кораблями, але й включає економічну експансію, кіберзагрози тощо.

Так у стратегії бачать виклики з боку Москви. Там зауважили: "Москва, Пекін, Тегеран і Пхеньян зміцнили свої зв'язки й активно атакують США, наших союзників і партнерів".

У війні проти України Росія "продемонструвала оперативне навчання, змогла технічно і тактично адаптуватися до українських інновацій". Очевидно, що вона залишається небезпечною, хоча головною загрозою вбачають саме КНР.

Вона покладається на роботизовані системи, системи протидії безпілотникам, штучний інтелект й інформаційне домінування.

Як головний засіб стримування від ядерних атак на США названо підводні човни з балістичними ракетами. Захистити кораблі планують до допомогою розподілених морських операцій, тобто розосередити кораблі та розмістити боєприпаси в різних місцях. До цього вдадуться, оскільки "радіус ураження ракетами стає все більший, а захистити кораблі від дешевих безпілотників усе дорожче".

Розподілені морські операції – це комплексна війна на рівні флоту в масштабах, яких не було майже століття,
– сказано в документі.

Що планують зробити до 2027 року:

  • зробити так, щоб третина кораблів і субмарин були на техобслуговуванні, третина на тренуванні і третина готова до розгортання;
  • досягнути боєготовності кораблів, підводних човнів і літаків на 80 відсотків та інтегрувати роботизовані системи;
  • всі штаби флоту, починаючи з Тихоокеанського, матимуть центри морських операцій;
  • наберуть більше людей і покращать їхні житлові умови;
  • побудують більше кораблів і літаків;
  • визначать, яку інфраструктуру треба полагодити, та закладуть на це кошти.