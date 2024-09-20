Соответствующий указ о введении санкций появился на сайте президента Украины в четверг, 19 сентября. Он вступил в силу в день публикации.

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Цепочки производства и поставки "Шахедов"

В новый пакет вошли компании, связанные с производством и поставкой иранских БПЛа типа Shahed:

Воздушно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции и связанные с ними компании, изготавливающие и поставляющие компоненты для иранских беспилотников; Российский полигон для тренировки операторов "Шахедов" ("Воинская часть 20924") и его руководство. Сеть российских организаций, аффилированных с АО "СЭЗ "Алабуга" и ООО "Алабуга Машинери", которые играют ключевую роль в производстве дронов Shahed. Сюда входят более 25 компаний, аккумулирующих и распределяющих средства на производство БПЛА, поставляют критические иностранные компоненты, участвуют в изготовлении частей "Шахедов", а также обеспечивают производство промышленным оборудованием. Две иностранные компании из Гонконга и ОАЭ, вовлечены в экспорт иностранных технологий в Россию.

Почему ввели санкции против крупнейшей авиакомпании Ирана?

Ключевым элементом санкционного пакета стало ограничение в отношении компании IRAN AIR – крупнейшей авиакомпании Ирана, базирующейся в Тегеране и осуществляющей как пассажирские, так и грузовые перевозки.

Еще до полномасштабного вторжения России в Украину, против IRAN AIR и ее дочерних компаний дважды вводились санкции США: в 2011 году (с последующей отменой в рамках Иранской ядерной сделки) и в 2018 году из-за транспортировки грузов для Корпуса стражей Исламской революции и Минобороны Ирана. Компания использовала коммерческие рейсы для перевозки военного оборудования, в частности ракетных компонентов, в "Хезболлу" в Ливане и Сирии. Также, по данным СМИ, IRAN AIR поддерживала режим Башара Асада.

Сентябрьские санкции на IRAN AIR были введены не только Украиной, но и ее западными партнерами. США снова применили ограничения. На этот раз из-за поставок баллистических ракет в Россию. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми объявил о запрете полетов Iran Air в Лондон. Германия и Франция также отменили двусторонние соглашения об авиасообщении с Ираном.

Несмотря на быструю реакцию международного сообщества на поставки ракет Fateh-360 в Россию, действиям санкционной коалиции, по мнению экспертов Совета экономической безопасности Украины (РЭБ), все еще не хватает масштабности и эффективности.

"Запрет на полеты может существовать на бумаге, однако не выполняться на практике. Даже после введенных в 2018 году американских санкций и частичных ограничений Европейского Союза IRAN AIR годами продолжала осуществлять регулярные полеты в Европу. На своем сайте компания открыто заявляет, что летает в Кельн, Франкфурт, Гамбург, Лондон, Милан, Париж, Рим, Мюнхен и Вену", – отметил старший советник Совета экономической безопасности Украины Денис Гутик.

По его словам, подобная ситуация сложилась и со второй по величине иранской авиакомпанией Mahan Air, которая с момента введения международных санкций успела обрасти десятками подставных компаний и подрядчиков на территории ЕС.

Санкции против ирано-российского военного сотрудничества должны носить более стратегический и комплексный характер. Недостаточно санкционировать крупнейшую авиакомпанию. Стоит тщательно отслеживать ее схемы обхода, следить за другими игроками на рынке, блокировать подставные компании, контролировать европейских авиаперевозчиков и аэропорты, сотрудничающие с подсанкционными и фиктивными предприятиями,

– прокомментировал Денис Гутик.

Как сделать санкции эффективными?

Важна координация между западными партнерами и синхронизация санкционных режимов.

Эксперты Совета экономической безопасности проанализировали ограничения, введенные ключевыми членами санкционной коалиции, на основе выборки из 9-ти иранских и российских предприятий непосредственно вовлеченных в военное сотрудничество между Москвой и Тегераном.

Результаты исследования демонстрируют значительные расхождения между западными партнерами. К примеру, ограничения в отношении иранской компании Sahara Thunder, которая контролируется Минобороны Ирана и участвовала в соглашении по производству "Шахедов" на территории России, ввели только Соединенные Штаты.

Дефицит синхронизации санкционных режимов / Инфографика РЭБ

Острый дефицит синхронизации между членами санкционной коалиции имеет несколько рисков. Прежде всего, это создает справедливое впечатление, что координация между партнерами нарушенная и слабая, каждый имеет собственную позицию и объем данных. Во-вторых, каждый пробел – это дополнительная возможность для обхода, особенно, когда на пробелы превращаются целые юрисдикции. Чтобы преодолеть эти вызовы, не нужно значительных ресурсов – только эффективный обмен информацией и политическая воля,

– добавил Денис Гутик.