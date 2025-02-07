Актуальная ситуация в Украине по состоянию на 7 февраля: ключевые события дня, события на фронте, вражеские потери, последствия атаки россиян и достижения на международном уровне – подробнее в материале 24 Канала.
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06:29, 7 февраля
ВСУ начали новую серию механизированных штурмов в Курской области, – ISW
Украинские силы начали масштабные механизированные штурмы в Курской области, прорвавшись в тыл российских войск на юго-восток от Суджи.