Актуальная ситуация в Украине по состоянию на 7 февраля: ключевые события дня, события на фронте, вражеские потери, последствия атаки россиян и достижения на международном уровне – подробнее в материале 24 Канала.

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