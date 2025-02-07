Актуальна ситуація в Україні станом на 7 лютого: ключові події дня, події на фронті, ворожі втрати, наслідки атаки росіян та досягнення на міжнародному рівні – детальніше в матеріалі 24 Каналу.

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