Поставка оружия и "системный шок" для россиян: военный эксперт назвал рецепт победы

Большая война в Украине длится около полутора сотен дней. На сегодняшний день ключом к окончательному стратегическому перелому в войне является освобождение военным путем оккупированных территорий Юга.

Что стоит по словам отечественного политического руководства о военном способе деоккупации, сколько и чего Украине нужно для военной победы на фронте, почему ленд-лиз заработает ближе к осени, готовы ли наши партнеры к непрерывной поставке нам необходимого вооружения, что такое "системный шок" и почему он заложит фундамент для победы на поле боя, и что произойдет с крымским мостом – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал военный аналитик, офицер Армии Обороны Израиля Игаль Левин.

Читайте Нет смысла слушать то, что говорит безумный старик: интервью о лукашенко и беларуси

Ситуация на фронте и планы Украины

Расскажите об общей картине боевых действий на сегодняшний день и ее ключевых особенностях.

Сейчас фронт фактически находится в статике. Это то, что россияне называют оперативной паузой или, как сказал Путин, "отдохнуть". По всей линии фронта продолжаются тактические бои локального значения. Наиболее интенсивно бои проходят на Востоке и Харьковском направлении.

Все понимают, что это такое "затишье" в кавычках. Говорю в кавычках, потому что обстрелы все-таки продолжаются. Да и те же локальные бои постоянно существуют. Поэтому это затишье перед бурей.

То есть, россия пойдет дальше, чтобы захватить всю Донецкую область и, соответственно, выйти на ее админграницы, а Украина планирует свое контрнаступление, чтобы деоккупировать территории. Интенсивные бои будут продолжаться еще до конца сентября.

Президент сказал, что мы готовим силы и средства для скорейшего возвращения под контроль Юга. А потом Данилов сказал, что речь идет не только о Юге, но и обо всех оккупированных территориях, как таковых. Где здесь политическая эквилибристика, а где реальные намерения?

Это декларативные заявления, за которыми в то же время стоят реальные действия наших военных. Такая у политиков работа – о чем-то заявлять.

Многие забывают, что еще относительно недавно враг был в притык к Николаеву. Отбросили россиян оттуда наши военные. Так что это, если не контрнаступление? Недавно был отчет или Генштаба, или ОК "Юг", в котором было сказано, что суммарно на Юге было освобождено более сорока населенных пунктов. Украина их освободила в процессе контрнаступления. Отсюда следует, что армия свое дело делает.

Действия армейцев никак не зависят от политических заявлений. Так что слова нашего руководства во многом являются декларативными заявлениями, адресованными Западу. Что вот, смотрите, война продолжается, нам нужно оружие, потому что мы переходим в наступление. Таким образом, западные партнеры получают от нашей верхушки сигналы о том, что любые промедления с поставками недопустимы. Они могут очень дорого стоить нам в итоге. Так что нам нужно много – много оружия.

По словам эксперта, сейчас фронт находится в статике / Фото предоставлено собеседником

Важно Политические игры, которые могут стать судьбоносными: эксперт об опасности кризиса в Италии

Это слова Зеленского больше о действиях в ближайшей перспективе, а господин Данилов говорит с акцентом преимущественно на политическую составляющую?

Украина не исключает военных инструментов возобновления контроля над временно оккупированными территориями. Это многократно озвучивалось в высших эшелонах власти. В том числе об этом говорил и военный человек. Имею в виду руководителя ГУР Кирилла Буданова с его словами о военном возвращении всех без исключения территорий.

Здесь дело в том, что Юг у нас является ключевым во всей этой войне. Сейчас важно освободить Юг. А дальше уже пойдет возвращение и всех остальных территорий. Все зависит от наших военно-технических возможностей.

Мы не можем заглянуть в будущее и что-то наванговать. Очень уж неблагодарное это дело. Однако начинать нужно именно с Юга. Это ключ к победе.

Игаль, давайте с Вами займемся военной арифметикой. Сколько живой силы и наступательного оружия нам понадобится для осуществления наступательной операции на Юге?

Комбатанты, те, кто на фронте с оружием в руках ведут наступательные действия – это всегда 30% от совокупного количества вооруженных сил, примерно. То есть, если, допустим, у нас ровно миллион солдат, то в пересчете на чисто боевые части выйдет 300 тысяч. Остальные 700 тысяч призваны обеспечивать трехсоттысячную боевую группировку. Сюда отнесем логистов, поваров, военных бюрократов (отдел кадров, военкомат и т.д.).

Кроме того, есть еще охранники объектов в тылах и так далее. Таким образом, структурированы любые Вооруженные Силы. Поэтому не надо думать, что если говорят о 700 тысячах или миллионах армейцев, то все они пойдут в атаку.

А теперь по технике и артиллерии. Вы спрашивали, чего и сколько нам нужно? Так вот, нужно тысячи обычных машин и бронированных машин. Современная война механизирована по своей сути. Такая война требует механизации абсолютно всего. Если нужно эвакуировать раненого, то нужны машины. Надо подвезти еду? Вам помогут машины. Хотите наступать? Без бронированных машин этого не сделать никак. Нужно отступить? И здесь тоже понадобятся машины.

Любой вопрос на поле боя нуждается в транспорте и бронетехнике для своего эффективного решения. Сейчас нет ни одной задачи, которую можно было бы решить без задействования машин. И даже там, где казалось бы, машины не нужны, они все равно нужны. Как минимум для того, чтобы эвакуировать раненых. Соответственно, этого всего нужно много.

HIMARS и другие виды ракетно-артиллерийских систем также нам нужны. Это все уже поступает и реализуется в реальных условиях. Броневики тоже идут. И от Австралии, и от Европы, Канада должна передать. Надо, чтобы все шло просто сотнями. Я очень надеюсь, что ленд-лиз, который заработает в конце лета, обеспечит нас огромным количеством боевых бронированных машин. Это очень важно.

А если брать за основу слова Данилова и других высоких должностных лиц о полной деоккупации всех территорий? Давайте немного увеличим масштабирование.

Никакой конкретной цифры не существует. Оружие – это расходный материал. И поэтому надо, чтобы снабжение происходило непрерывным потоком, пока последний российский солдат не упадет замертво или не уйдет из Украины.

В динамике боя бронетехника и артиллерия постоянно утрачиваются. Танки сгорают, БТРы рубит обломками. Гаубицы где-то застревают в болоте. Бывает и так, что приходится оставлять что-нибудь на поле боя. Вы не можете сказать: "Ну, нам нужно 100 танков, 500 гаубиц и тогда победа у нас будет точно в кармане".

Украине нужно больше оружия, подчеркнул специалист / Фото предоставлено экспертом

Сегодня важно, чтобы на Западе запускалась индустрия, которая могла бы поставлять все это бесперебойно и без малейших промедлений. Хотелось бы напомнить, что ленд-лиз рассчитан и на следующий год. Это наталкивает на мысль, что от поставок по схеме "разовых подарков" можно будет перейти к конвейерным поставкам.

Снабжение оружия

А что сдерживает наших союзников от немедленного начала потоковых поставок?

Достоверно я этого знать не могу, однако предполагаю, что виноваты бюрократические моменты. Плюс нужно какое-то время на запуск соответствующих производств. Вот американцы недавно заявили, что у них закончились на складах Javelin, и теперь нужно изготовить новые партии.

Броневики, которые Канада даст в августе, придут сюда прямо с конвейера. Еще будут пахнуть свеженанесенной краской. Это будет где-то 40 хороших броневиков, кстати.

А наши партнеры психологически и политически готовы к тому, что в день, когда заработает ленд-лиз, нужно будет оружие давать уже без промедлений?

А вот это уже зависит от работы наших дипломатов, задача которых будет поддерживать политическую волю западных к эффективным действиям на высоком уровне. Лично я очень верю в украинскую дипломатию.

Да и к тому же много раз мы слышали от британцев и американцев, что они за полное поражение российских войск в Украине. Это не европейцы, которые говорят о необходимости переговоров. Очень важно, чтобы именно англичане и американцы и дальше придерживались такой риторики.

Чтобы они хотели нашей победы не меньше, чем хотим мы. В конце концов воюет все-таки Украина. Поэтому ей и решать освобождать свою территорию или нет. Главное, чтобы поступало оружие, а там уже все будет зависеть от украинской стороны.

Недавно смотрел ваше интервью на одном из украинских Youtube-каналов. Вы там упоминали такое понятие, как "системный шок". Говорили, что это означает постоянное уничтожение враждебных логистических цепочек. Системный шок можно рассматривать как одну из важных составляющих победы, да?

Профессия логиста в армии рф, если он находится здесь на фронте, наиболее опасная из всех возможных. Логист занимается, например, разгрузкой БК.

Если он машинист, логист, водитель и т.п. – это просто наиболее хардкорная специализация. Лучше уж тогда быть каким-нибудь штурмовиком или спецназовцем. Тогда у этого россиянина банально будет больше шансов выжить. А вот тем водителям в тылу не позавидуешь. Когда наши солдаты им устраивают этот же шок, у них там все горит. Так надо делать и дальше.

Военная логистика у россиян устроена очень централизованно и с опорой на железнодорожное сообщение. От этого она становится предсказуемой. Железных дорог немного, они есть на картах. Быстро проложить новые железнодорожные пути россия не может. Ну, просто как "оп – и проложил железнодорожное полотно". И даже если его и прокладывают, это все сразу становится видно и известно. Сюда же все поезда, везущие локомотивы – о них также становится известно. Просто все как на ладони.

Оно все прибывает, потом распределяется на один централизованный склад. А уж оттуда распределяется по всему фронту. И вот, если вам известно об этих звеньях в цепочке, то вы их уничтожаете. К примеру, HIMARS. А последних здесь имеем уже несколько штук. Поэтому мы и видим, какой ад в последнее время происходит в российских тылах.

Так что надо просто эту всю логистику развалить. Это называется системным шоком. Когда мы берем и просто парализуем врагу всю систему обеспечения. Следовательно, мы обескровим полностью все российские силы. К логистическим узлам, являющимся легитимной целью наших ударов, относим также и Крымский мост.

Так удар по этому мосту все же будет?

Да, я уверен в этом. Запомните этот твит, как говорится. Можно сказать так: мы здесь, чтобы сказку сделать действительностью (улыбается).

По итогам зерновых переговоров в Стамбуле одним из требований россии является перемирие на время вывоза зерна. Но ведь за это время они могут нарастить свои мощности.

Да, сейчас идет формирование третьего армейского корпуса, численность которого составит от 15 до 30 тысяч.

Здесь следует сказать, что и нам нужно это время перемирия. Во время него нам придет больше оружия. Потому не следует бояться. По военному искусству, когда вы наступаете, остановок на оперативную паузу быть не может. А что нам указывает на то, что у россии никакой оперативной паузы нет? То, что они истощены до предела. Вы ведь не останавливаетесь на эту паузу.

Но, могут спросить: "Ну, а как же, если боевые части потрепаны и очень пострадали в боях?". Для пополнения есть резервы. Должен всегда быть резерв, не участвующий в боях, и вы используете его для развития успешного наступления.

А теперь, когда враги добились этого своего маленького успеха, продвинувшись на несколько километров и захватив Лисичанск, они просто взяли и остановились. А почему? Потому что у них нет резерва. Как раз этот третий корпус, который сейчас формируется, является полумерой, чтобы как-то хоть попробовать решить проблемы с резервом.

Остановка россиян, которую наблюдаем означает полное фиаско. Не может быть таких длинных пауз в столь масштабной войне. А ведь еще у них проблемы с логистикой. Поэтому, желая получить этот "отдых", агрессор показывает нам, что он изо всех сил ищет способы противодействия HIMARS. Но найти их никак не может.

Напоследок вопрос к Вам, как к офицеру Армии Обороны Израиля. Что лучше: "Железный купол" или NASAMS?

"Железный купол" создавали, чтобы останавливать эти самопальные ракеты, практически неуправляемые. Украину обстреливают ракеты типа "Калибров", Х-22 и так далее. Все это – управляемые ракеты. Поэтому NASAMS лучше. Причем намного.

Также интересно – Залужный рассказал, как HIMARS изменили ситуацию на фронте: смотрите видео