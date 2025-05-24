О главных событиях на фронте, российских обстрелах, достижения Украины на международной арене и потери оккупантов – читайте в хронологии 24 Канала.
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В Ельце раздавались новые взрывы
Утром 24 мая жители города Елец в России проснулись от громких взрывов.
Жители Ельца рассказывают в сети, что видят в небе вертолеты. А также говорят, что под атакой оказался снова завод "Энергия".
В ГСЧС рассказали о последствиях массированной атаки на Киев
Спасатели рассказали, что в результате вражеской атаки в Соломенском районе возник пожар в квартирах на уровне 4 и 5 этажей в жилой пятиэтажке. Возгорание удалось ликвидировать. Также был спасен мужчина с помощью спасательного капюшона. По предварительному диагнозу, он отравился продуктами горения.
В то же время в Оболонском районе произошло возгорание на балконах в 9-этажке на уровне 3, 4, 5 и 6 этажей. Спасатели вывели трех человек на свежий воздух, еще четверо – обратились за медицинской помощью с предварительным диагнозом острая реакция на стресс. Пожар удалось ликвидировать.
Еще один пожар в результате российской атаки возник в Святошинском районе в одноэтажном нежилом здании по хранению лакокрасочных материалов. Сейчас работы по тушению продолжаются.
Россия ударила баллистикой по Изюму
В Изюме на Харьковщине под утро 24 мая прогремел взрыв. Предварительно, враг ударил баллистической ракетой "Искандер".
В МИД назвали "меморандум" о перемирии тестом для России
Представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий объяснил инициированную Кремлем историю с меморандумом о возможном перемирии затягиванием времени. Он выразил сомнение относительно того, действительно ли нужна неделя, чтобы подготовить соответствующий документ.
По его мнению, вопрос меморандума станет тестом для россиян, и сейчас российское руководство "покажет всему миру, что они включат в этот меморандум". Он вспомнил о требованиях, которые российская сторона ставила еще во время переговоров в Стамбуле в 2022 году.