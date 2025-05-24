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У Єльці лунали нові вибухи
Вранці 24 травня жителі міста Єлець у Росії прокинулися від гучних вибухів.
Мешканці Єльця розповідають у мережі, що бачать у небі вертольоти. А також кажуть, що під атакою опинився знову завод "Енергія".
В ДСНС розповіли про наслідки масованої атаки на Київ
Рятувальники розповіли, що внаслідок ворожої атаки у Солом'янському районі виникла пожежа у квартирах на рівні 4 та 5 поверхів у житловій п'ятиповерхівці. Загоряння вдалося ліквідувати. Також було врятовано чоловіка за допомогою рятувального капюшона. За попереднім діагнозом, він отруївся продуктами горіння.
Водночас в Оболонському районі сталося загоряння на балконах у 9-поверхівці на рівні 3, 4, 5 та 6 поверхів. Рятувальники вивели трьох людей на свіже повітря, ще четверо – звернулись за медичною допомогою з попереднім діагнозом гостра реакція на стрес. Пожежу вдалося ліквідувати.
Ще одна пожежа внаслідок російської атаки виникла у Святошинському районі в одноповерховій нежитловій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів. Наразі роботи з гасіння продовжуються.
Росія вдарила балістикою по Ізюму
В Ізюмі на Харківщині під ранок 24 травня пролунав вибух. Попередньо, ворог ударив балістичною ракетою "Іскандер".
В МЗС назвали "меморандум" про перемир'я тестом для Росії
Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий пояснив ініційовану Кремлем історію з меморандумом щодо можливого перемир'я затягування часу. Він висловив сумнів стосовно того, чи насправді потрібен тиждень, аби підготувати відповідний документ.
На його думку, питання меморандуму стане тестом для росіян, і зараз російське керівництво "покаже всьому світу, що вони включать в цей меморандум". Він згадав про вимоги, які російська сторона ставила ще під час переговорів у Стамбулі у 2022 році.