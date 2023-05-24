"Хлопок" в Белгороде, Испания не присоединится к коалиции F-16: хронология 455 дня войны

Кремль не оставляет попыток наступать на территории Украины. Однако ВСУ мощно противостоят врагу.

Какая ситуация в дипломатии и на поле боя на 455-й день войны – читайте в тексте 24 Канала.

Важно Обвал дома в Авдеевке, пакет помощи от Германии: хронология 454 дня войны

на Бахмутском направлении в течение суток Россия вела бесполезные наступательные действия в направлении Хромового;

на Авдеевском направлении – враг тщетно наступал в направлении Первомайского.

Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что поставки F-16 для Украины – долгосрочные договоренности. То есть истребители не будут релевантными для предстоящего контрнаступления.Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер рассказал, что в Белгородской области не используют оружие, которое Соединенные Штаты предоставили Украине. Он добавил, что США не поощряют и не разрешают удары внутри России, однако именно Украине решать, как вести эту войну.В Генштабе ВСУ сообщили, что на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло 26 боевых столкновений. По данным наших военных:

ВСУ уничтожили российский ударно-разведывательный вертолет Ка-52, 4 ударных дрона типа Shahed и 1 разведывательный дрон типа Zala.

Кроме этого, наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 состав боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 3 важные цели россиян.

Виктор Орбан цинично заявил, что Украину не выиграть в войне. Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель ответил ему, что у Украины дела обстоят хорошо.Испания не будет участвовать в коалиции истребителей F-16. Ведь у страны нет этих самолетов на вооружении. Министр обороны исключила возможность обучения украинских пилотов на истребителях F-16 в их стране и доставку самой техники.В Белгороде у вокзала случился "хлопок". В частности, там поздно вечером 23 мая раздались громкие взрывы. Над городом виднелся густой дым. Оккупанты традиционно заявили об "атаке беспилотников" у железнодорожного вокзала на Гражданском проспекте. По данным пропагандистов, взрывчатку якобы сбросили на проезжую часть дороги, есть повреждение легкового автомобиля.Легион "Свобода России" рассказал о своих достижениях в Брянской области. По их данным, оккупанты не нанесли им таких потерь, о которых заявляют. Кроме того, в легионе рассказали, что они наделали шума среди путынской орды. В частности, "демилитаризовали" мотострелковую роту вооруженных сил России, уничтожили несколько единиц их бронетехники.В сети 23 мая появилось видео, которое заинтриговало многих украинцев. В частности, на кадрах военные были у знака начала населенного пункта Гоголевка в Курской области.