Сложная погода, сложная оборона, – Зеленский заслушал командующих по поводу ситуации на поле боя

Владимир Зеленский провел ежедневный селектор, в ходе которого обсуждали ситуацию на фронте. Президент Украины рассказал, что речь шла, в частности, о поступлении боеприпасов, техники, оборудования и их распределении между бригадами.

Во время совещания Зеленскому доложили об обороне на четырех направлениях фронта, поставках техники, а также функционировании работы "зернового коридора".

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Оборона на четырех направлениях фронта

Ежедневные отчеты о поступлении боеприпасов, техники, оборудования, распределении между бригадами. Сводки по ситуации на поле боя. Сложная погода, сложная оборона на Лиманском, Бахмутском, Донецком и Авдеевском направлениях. Наступательные действия на Юге,

– сообщил Зеленский.

Президент Украины отметил, что во время ежедневного селекторного совещания также заслушали информацию от разведок по некоторым международным событиям, а также планам противника. Президент отметил, что армия России на этом этапе сделала зеков основным источником пополнения потерь на поле боя.

Также лидер государства сообщил, что получил отчеты по ликвидации последствий обстрелов гражданской инфраструктуры в Херсоне, Бериславе, Никополе. В Никополе, в частности, враг попал по сети водоснабжения. Службы работают над возобновлением подачи воды людям. По словам президента, его Офис держит этот вопрос на контроле.

Глава государства отметил хорошие результаты черноморского "зернового коридора". По его словам, последние дни были рекордными по объему перевозимых грузов.

Какая ситуация на фронте