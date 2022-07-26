Спалиться по полной: друг путина проговорился, чего на самом деле хочет кремль

Орбан сказал, что надо договариваться с путиным и не надо становиться на сторону Украины. А потом Орбан сказал, что европейские нации смешиваются с не европейскими, и это плохо, а венгры хотят остаться чистыми.

Спасибо тебе, господин Орбан. Потому что сначала сказал, что надо договариваться с фашистом путиным. А потом сделал заявку о чистой нации в стиле фашиста Гитлера. П – последовательность.

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Чего хочет враг

Спасибо тебе, господин Орбан. Потому что своими заявлениями вы указываете, что очень хочет путин мира в этот момент и активирует всех своих агентов, чтобы продвинуть этот тезис. И одни псы путина, аля кадыров, пугают мир апокалипсисом большой войны (типа она сейчас маленькая), а другие псы путина, аля Орбан, продвигают тезисы, что "надо просто перестать стрелять" и принять как оно есть сейчас, относясь с уважением к интересам россии, ибо она сильна и потому ей можно больше. И нам это важно знать. Важно знать, что хочет враг.

Спасибо тебе, господин Орбан, что озвучивая эти тезисы, вы четко показываете европейцам, что так говорит фашист и друг фашиста. Ибо чистота расы – это уже спалиться по полной. Потому что нормальная Европа никогда не примет эти тезисы и будет враждебно относиться к каждому, кто их высказывает. Потому что будет чувствовать угрозу и для себя.

Даже если этот кто-то прокрался внутрь ЕС и хочет получать европейские деньги, не принимая европейские ценности. Потому что для Орбана единственная ценность – это деньги, будь то европейские, которые он хочет получать как член ЕС, или российские, которые он хочет получать как агент путина внутри Европы. Но "ничто не выдавало в Штирлице советского шпиона".

Тезисы Орбана о "чистоте венгерской нации" полностью удостоверяют Орбана как человека, стоящего не в стороне от конфликтов, а продвигающего идеи путина. И разрушает единство ЕС. Открыто. А это должно создать противодействие всем тезисам, что предлагает Орбан. И это важно для нас, потому что мы не хотим временного решения проблемы на условиях путина. Важно, потому что у обычного европейца эти тезисы вызовут отторжение, которое будет касаться не только "чистой расы", но и "договориться с путиным".

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Все фашисты очень последовательны

Их объединяют ценности. Лучше любого клея. Современные фашисты выступают одним фронтом против свободы, уважают только силу, борются со "смешением рас", "гей-пропагандой" и не видят ничего плохого в коррупции. Почти все как у Гитлера.

Тезисы фашизма не меняются, хотя приходит новый век. Они против свободы. Против инаковости. Против модерна и развития. Фашизм – это всегда попытка остановить ход истории. Спрятаться от нее. И фашизм нравится тем, кто за этой историей не успевает.

россияне оказались на обочине мира и не хотят видеть такой мир, где они неудачники. Но другого мира для них нет. И они пытаются уничтожить то, что им напоминает о том, что они неудачники. И путин возглавил этих неудачников, сформировался для неудачников и стал путиным, потому что в россии был запрос неудачников на сильного лидера. Лидера неудачников.

И сейчас все что делает путин, то пытается превратиться в мирового лидера неудачников. Стать во главе Ирана, Северной Кореи, Сирии. Стать лидером тех, кого пугает технологический прогресс, кто оказался на обочине глобализации, кто хочет повторить лозунг большевиков: "кто был ничем, тот станет всем". Этакий новый вариант мировой революции. Мировой фашистской революции.

Есть ли в Европе силы, которые готовы принять идеи "чистой расы"? Да, всегда были. И всегда будут. И путин всегда ставил на них. Провоцировал кризис мигрантов, чтобы усилить те силы. Но эти силы так же пугают элиты Европы, как нас пугает россия. И такими заявлениями Орбан еще раз доказывает европейцам, что поддерживая Украину, они борются за себя. За свои ценности. За свой образ жизни.

И это хорошо. Потому что одно дело, когда европейцы помогают украинцам, исходя из эмпатии. А другое – исходя из инстинкта самосохранения. И второе гораздо сильнее влияет.

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