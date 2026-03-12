"Проверяем": Трамп отреагировал на возможную атаку иранских дронов на Калифорнию
- Президент США Дональд Трамп заявил, что информация о возможной атаке иранских дронов на Калифорнию проверяется правоохранительными органами.
- ФБР предупредило о возможности запуска иранских ударных дронов по Западному побережью США в ответ на американские атаки.
Президент США прокомментировал сообщения о возможной подготовке иранской атаки на побережье Калифорнии. По его словам, информацию проверяют правоохранительные органы.
США продолжают изучать возможность атаки Ирана. Об этом Дональд Трамп заявил в комментарии журналистам, передает Clash Report.
Смотрите также Калифорния под угрозой: ФБР предупредило, что Иран может запустить "Шахеды" по США
Что сказал Трамп об угрозе "Шахедов" для Калифорнии?
Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о возможной атаке иранских беспилотников на побережье штата Калифорния. Во время общения с журналистами его спросили о предупреждении относительно вероятного плана Ирана запустить дроны с судна у американского побережья. В ответ Трамп заявил, что информация проверяется.
Расследуем. Сейчас происходит много событий,
– сказал он.
Напомним, днях, ФБР предупредило, что Иран может запустить ударные дроны "Шахеды" по Западному побережью США, в частности, по Калифорнии, в ответ на американские атаки. Кроме того, в американской разведке также есть обеспокоенность относительно возможности использования иранских дронов мексиканскими наркокартелями для атак вблизи мексиканской границы.
Война в Иране: последние новости
12 марта Иран совершил атаку на три нефтяных танкера у побережья Ирака, что привело к гибели одного человека и эвакуации экипажей. После инцидента, который включал удары дронами и заминированным катером, работу нефтяных портов Ирака было временно приостановлено.
Нестабильность в Ормузском проливе остается одной из главных проблем для поставок нефти для мира. Однако, ВМС США не могут обеспечить сопровождение торговых судов через Ормузский пролив из-за высокого риска атак.
Иран угрожает продолжить атаки на нефтяные танкеры, поэтому нефть будет дорожать. КСИР также обещает атаковать экономические центры и офисы компаний, связанных с США и Израилем.