"Проверяем": Трамп отреагировал на возможную атаку иранских дронов на Калифорнию

Президент США прокомментировал сообщения о возможной подготовке иранской атаки на побережье Калифорнии. По его словам, информацию проверяют правоохранительные органы.

США продолжают изучать возможность атаки Ирана. Об этом Дональд Трамп заявил в комментарии журналистам, передает Clash Report.

Что сказал Трамп об угрозе "Шахедов" для Калифорнии?

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о возможной атаке иранских беспилотников на побережье штата Калифорния. Во время общения с журналистами его спросили о предупреждении относительно вероятного плана Ирана запустить дроны с судна у американского побережья. В ответ Трамп заявил, что информация проверяется.

Расследуем. Сейчас происходит много событий,

– сказал он.

Напомним, днях, ФБР предупредило, что Иран может запустить ударные дроны "Шахеды" по Западному побережью США, в частности, по Калифорнии, в ответ на американские атаки. Кроме того, в американской разведке также есть обеспокоенность относительно возможности использования иранских дронов мексиканскими наркокартелями для атак вблизи мексиканской границы.

