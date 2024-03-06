Украинские спецназовцы участвуют в войне в Судане против России, – WSJ
Источник:The Wall Street Journal
Спецназовцы ГУР участвуют в боевых действиях в Судане против повстанцев и вагнеровцев. Отправка войск в Африку является частью стратегии, направленной на подрыв военных и экономических операций России за рубежом.
Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на суданских и украинских военных, которые принимали участие в операции, а также на конкретные видеозаписи из страны.
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Почему Украина пошла на такой шаг
В материале говорится, что Зеленский согласился на такой шаг, ведь Абдель Фаттах аль-Бурхан, военный лидер Судана, тайно поставлял Украине оружие сразу после полномасштабного вторжения России. Кроме того, суданских повстанцев поддерживала ЧВК "Вагнера", которая добывала золото в стране и использовала его для финансирования российской агрессии.
WSJ со ссылкой на украинских военных сообщает, что спецназовцы высадились в Судане и начали бои, чтобы вытеснить силы повстанцев из столицы – Хартума.
Отправка войск в Африку является "новым смелым шагом". Это, в частности, увеличивает стоимость войны для Кремля и предоставляет Украине роль борца против российских вторжений.
Невозможно преодолеть Россию, просто воюя на маленьком клочке земли, как линия фронта в Украине. Если они имеют золотые рудники в Судане, мы должны сделать их нерентабельными,
– издание цитирует слова украинского офицера с позывным "Прада", который возглавлял один из украинских отрядов в Судане.
Как отправку войск коментировал Буданов
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии изданию отказался ответить, отправлялись ли войска в Судан, в то же время дал обоснование такого шага.
Война – это рискованное дело. Мы ведем полноценную войну с Россией... У них есть подразделения в разных частях света, и мы иногда пытаемся нанести им удар там,
– сказал Буданов.
Украинская разведка в Судане: что известно
- На форуме "Украина. Год 2024" Буданов заявил, что целями ГУР в Судане являются борьба за влияние Украины и уничтожение противника где только возможно.
- Еще в мае 2023 года Кирилл Буданов обещал уничтожать российских военных преступников в любой точке мира. Впоследствии он повторял свои слова.
- "Мы будем искать и охотиться на российских военных преступников, и рано или поздно это время наступит, где бы они ни были. Поэтому не стоит удивляться, когда на какой-то территории что-то случается с российскими военным", – утверждал генерал-лейтенант.
- Издание Kyiv Post в ноябре 2023 года публиковало видео, которое подтверждает слова Буданова о глобальной миссии украинской разведки. На кадрах видно, как украинские спецназовцы ведут охоту на "вагнеровцев" в Судане.