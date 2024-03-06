Украинские спецназовцы участвуют в войне в Судане против России, – WSJ

Спецназовцы ГУР участвуют в боевых действиях в Судане против повстанцев и вагнеровцев. Отправка войск в Африку является частью стратегии, направленной на подрыв военных и экономических операций России за рубежом.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на суданских и украинских военных, которые принимали участие в операции, а также на конкретные видеозаписи из страны.

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Почему Украина пошла на такой шаг

В материале говорится, что Зеленский согласился на такой шаг, ведь Абдель Фаттах аль-Бурхан, военный лидер Судана, тайно поставлял Украине оружие сразу после полномасштабного вторжения России. Кроме того, суданских повстанцев поддерживала ЧВК "Вагнера", которая добывала золото в стране и использовала его для финансирования российской агрессии.

WSJ со ссылкой на украинских военных сообщает, что спецназовцы высадились в Судане и начали бои, чтобы вытеснить силы повстанцев из столицы – Хартума.

Отправка войск в Африку является "новым смелым шагом". Это, в частности, увеличивает стоимость войны для Кремля и предоставляет Украине роль борца против российских вторжений.

Невозможно преодолеть Россию, просто воюя на маленьком клочке земли, как линия фронта в Украине. Если они имеют золотые рудники в Судане, мы должны сделать их нерентабельными,

– издание цитирует слова украинского офицера с позывным "Прада", который возглавлял один из украинских отрядов в Судане.

Как отправку войск коментировал Буданов

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии изданию отказался ответить, отправлялись ли войска в Судан, в то же время дал обоснование такого шага.

Война – это рискованное дело. Мы ведем полноценную войну с Россией... У них есть подразделения в разных частях света, и мы иногда пытаемся нанести им удар там,

– сказал Буданов.

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