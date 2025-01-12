00:41, 12 января

Экс-министр иностранных дел Украины считает, что полномасштабная война с Россией в 2022 году была неизбежной. Кулеба предполагает, что ее начало только можно было бы отсрочить.

Я пришел к мнению, что эта война была неизбежной. Но ее можно было бы отложить. На годы – нет. На месяцы – возможно, да,

– заявил Кулеба.

Бывший глава МИД также объяснил, почему Путин решился на полномасштабную войну. По его мнению, российский диктатор был уверен в пассивности Запада и отсутствии реакции других стран на эту агрессию. Однако Кулеба акцентировал, что в этом отношении Путин ошибся.

Кулеба также раскритиковал стратегию "не эскалации", которой придерживаются в Вашингтоне и Берлине. Бывший глава МИД Украины отмечает, что если бы не такая политика партнеров, то сейчас Украина находилась в значительно лучшей позиции.