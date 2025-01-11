Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Важно Украинские военные присутствуют на ТЭЦ в Курахово, – ОСУВ "Хортица"

Россияне продолжают давить на всей линии фронта

Российские оккупанты не отказались от своих наступательных планов и продолжают атаковать. Враг сокрушительно обстреливает позиции наших войск и прифронтовые населенные пункты.

В общем, силы противника продолжают штурмовать на всей линии фронта. На Харьковском направлении враг совершил 1 штурм в направлении Казачьей Лопани, однако успеха не имел. Также атаковал противник и на Купянском направлении, где зафиксировали 16 боестолкновений, три из них – продолжаются до сих пор.

На Лиманском, Северском, Краматорском и Торецком направлениях оккупанты также не оставляют атак. Враг пытается вытеснить ВСУ и захватить позиции украинских защитников. На некоторых участках фронта до сих пор продолжаются бои.

Самая сложная ситуация на Покровском направлении. На этом участке фронта с начала суток произошло 63 вражеских атаки. Россияне идут в штурмы при поддержке авиации и пытается атаковать в районах 11 населенных пунктов: Барановка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Зверево, Новоандреевка, Успеновка, Славянка и Константинопольское.

Наши защитники мужественно держат рубежи, отбили 52 вражеских атаки. Еще 11 боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении также враг несет немалые потери. Сегодня украинские защитники ликвидировали 189 и ранили 188 оккупантов, а также уничтожили 1 танк, 2 БТРы, 3 единицы автомобильной техники и антенну БпЛА россиян. Также повреждены 2 автомобиля.

В сводках Генштаба исчезло Кураховское направление, где враг проводил активные наступательные действия в течение последних месяцев. В сводках Генштаба это направление упоминали до утренней сводки 10 января. Уже в вечерней сводке того же дня появилось Новопавловское направление. На этом участке фронта враг 11 января 5 раз проводил атаки в районах Новоселки и Большой Новоселки.

На Приднепровском направлении два вражеских штурма потерпели неудачу.

В то же время продолжается операция в Курской области. Силы обороны отбили 17 вражеских штурмов, одно боестолкновение – продолжается.

На других направлениях существенных изменений не произошло.