Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Важливо Українські військові присутні на ТЕЦ у Кураховому, – ОСУВ "Хортиця"

Росіяни продовжують тиснути на всій лінії фронту

Російські окупанти не відмовилися від своїх наступальних планів і продовжують атакувати. Ворог нищівно обстрілює позиції наших військ та прифронтові населені пункти.

Загалом, сили противника продовжують штурмувати на всій лінії фронту. На Харківському напрямку ворог здійснив 1 штурм в напрямку Козачої Лопані, проте успіху не мав. Також атакував противник і на Куп'янському напрямку, де зафіксували 16 боєзіткнень, три з них – тривають і досі.

На Лиманському, Сіверському, Краматорському та Торецькому напрямках окупанти також не полишають атак. Ворог намагається витіснити ЗСУ та захопити позиції українських захисників. На деяких ділянках фронту й досі тривають бої.

Найскладніша ситуація на Покровському напрямку. На цій ділянці фронту від початку доби відбулося 63 ворожих атаки. Росіяни йдуть у штурми за підтримки авіації та намагається атакувати в районах 11 населених пунктів: Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Звірове, Новоандріївка, Успенівка, Слов'янка та Костянтинопольське.

Наші оборонці мужньо тримають рубежі, відбили 52 ворожих атаки. Ще 11 боєзіткнень тривають до цього часу.

На Покровському напрямку також ворог зазнає чималих втрат. Сьогодні українські захисники ліквідували 189 та поранили 188 окупантів, а також знищили 1 танк, 2 БТРи, 3 одиниці автомобільної техніки та антену БпЛА росіян. Також пошкоджено 2 автомобіля.

У зведеннях Генштабу зник Курахівський напрямок, де ворог проводив активні наступальні дії протягом останніх місяців. У зведеннях Генштабу цей напрямок згадували до ранкового зведення 10 січня. Вже у вечірньому зведенні того ж дня з'явився Новопавлівський напрямок. На цій ділянці фронту ворог 11 січня 5 разів проводив атаки в районах Новосілки та Великої Новосілки.

На Придніпровському напрямку два ворожих штурми зазнали невдачі.

Водночас триває операція у Курській області. Сили оборони відбили 17 ворожих штурмів, одне боєзіткнення – триває.

На інших напрямках суттєвих змін не відбулося.