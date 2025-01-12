Які головні події щодо війни в Україні відбулися за день, що було на фронті та на міжнародній арені – читайте у хронології 24 Каналу.
До теми Новий напрямок замість Курахівського і десятки атак під Покровськом: яка ситуація на фронті
ISW не фіксує просування ворога на фронті
Інститут вивчення війни у своєму звіті відзначив атаки російської армії на кількох напрямках. Але підтверджених успіхів у них не було.
Водночас аналітики писали, що ЗСУ просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри за 10 січня показують, що це сталося в північних Погребках на північний захід від Суджі.
Поліція затримала чоловіка, що намагався підпалити прапорці, встановлені загиблим військовим у Києві
У поліції Києва розповіли, що 23-річний киянин намагався пошкодити прапорці, встановлені полеглим захисникам на Майдані Незалежності. Чоловік спочатку облив їх рідиною з пляшки, а потім – намагався підпалити. Свої дії він зафіксував на відео, яке згодом з'явилося у мережі.
Поліція Києва разом з СБУ провела комплекс оперативних заходів, у результаті яких затримали молодика. Наразі з молодиком працюють слідчі.
Інших деталей наразі не повідомляли. Якими були мотиви 23-річного киянина – невідомо.
Кулеба заявив, що війна в Україні була неминуча
Ексміністр закордонних справ України вважає, що повномасштабна війна з Росією у 2022 році була неминучою. Кулеба припускає, що її початок лише можна було б відтермінувати.
Я дійшов думки, що ця війна була неминучою. Але її можна було б відкласти. На роки – ні. На місяці – можливо, так,
– заявив Кулеба.
Колишній очільник МЗС також пояснив, чому Путін наважився на повномасштабну війну. На його думку, російський диктатор був упевнений у пасивності Заходу і відсутності реакції інших країн на цю агресію. Однак Кулеба акцентував, що щодо цього Путін помилився.
Кулеба також розкритикував стратегію "не ескалації", якої дотримуються у Вашингтоні та Берліні. Колишній очільник МЗС України наголошує, що якби не така політика партнерів, то нині Україна перебувала у значно кращій позиції.
У Київській області працює ППО по ворожих "Шахедах", пише ОВА.