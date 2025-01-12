00:41, 12 січня

Ексміністр закордонних справ України вважає, що повномасштабна війна з Росією у 2022 році була неминучою. Кулеба припускає, що її початок лише можна було б відтермінувати.

Я дійшов думки, що ця війна була неминучою. Але її можна було б відкласти. На роки – ні. На місяці – можливо, так,

– заявив Кулеба.

Колишній очільник МЗС також пояснив, чому Путін наважився на повномасштабну війну. На його думку, російський диктатор був упевнений у пасивності Заходу і відсутності реакції інших країн на цю агресію. Однак Кулеба акцентував, що щодо цього Путін помилився.

Кулеба також розкритикував стратегію "не ескалації", якої дотримуються у Вашингтоні та Берліні. Колишній очільник МЗС України наголошує, що якби не така політика партнерів, то нині Україна перебувала у значно кращій позиції.