В Кремле пытаются показать хоть какие-то успехи в войне: чем это грозит Украине – анализ ISW

Министерство обороны России 13 и 14 ноября усилило заявления о своих якобы "территориальных достижениях" в Донецкой области. Это сделали для того, чтобы подчеркнуть, что российские войска активизируются именно на этом направлении.

Такие заявления в России делаются после отхода с правого берега Херсонской области. Об этом сообщили в Институте изучения войны.

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В Кремле пытаются показать успехи в войне

Министерство обороны России утверждало, что их войска якобы завершили захват Майорска (20 километров к югу от Бахмута) 13 ноября и Павловки (45 километров юго-западнее Донецка) 14 ноября после того, как несколько недель не заявляли о российских территориальных достижениях.

По оценке ISW, российские войска перебросят силы в Донецкую область после того, как они оставили правый берег Херсонской области. По мнению аналитиков, это приведет к активизации боев вокруг Бахмута, Донецка и на западе Донецкой области.

В Институте добавили, что даже если захватчики после усиления группировки смогут добиться успехов в этих районах в ближайшие дни или недели, то эти успехи вряд ли будут значительными в оперативном плане.

По всей вероятности, минобороны России выдвигает более конкретные территориальные претензии, чтобы создать информационные условия для оформления успехов РФ в Донецкой области и отвлечь от недовольства потерями в Херсонской области.

Наши партизаны изнутри разваливают российские войска

Военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 каналу, что за последние 8 лет после того, как Россия объявила общую мобилизацию в ряды армий незаконных квазиреспублик в Луганской и Донецкой областях, многие партизаны попали в состав войска врага. Причем некоторые из них уже дослужились до майоров и подполковников, то есть здесь россияне не учли важный момент. В итоге – в рядах российской армии воюют украинцы спецназовцы.

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