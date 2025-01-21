Впрочем, на отдельных направлениях захватчикам удается продвинуться. О главных событиях дня по состоянию на 21 января, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.
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В ЦПД подтвердили удар по Смоленскому авиазаводу в России
Смоленский авиационный завод имеет для россиян важное значение, ведь отсюда в армию поставляются новые, обновленные и отремонтированные самолеты военного назначения, в частности штурмовики Су-25.
По словам Андрея Коваленко, работники авиационного завода обеспечивают капитальный ремонт и техническое обслуживание вражеской техники, что позволяет сохранять ее боеспособность. Также Смоленский авиационный завод тесно связан с другими предприятиями оборонного комплекса России.
Россия ударила по складским помещениям в Днепре
В городе частично разрушено складское помещение, которое не эксплуатировалось,
– сообщил Лысак.
Кроме того, враг также атаковал Синельниковский район. К сожалению, из-за вражеской атаки пострадал один человек. Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Сейчас медики оказывают необходимую помощь.
Оперативная информация от Генштаба
В общем, в течение минувших суток зафиксировано 152 боевых столкновения.
- На Харьковском направлении состоялось 3 боевых столкновения неподалеку Волчанска.
- На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 8 атак оккупантов неподалеку Петропавловки, Колесниковки, Лозовой и Загрызово.
- На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз вблизи Надежды, Новоегоровки, Макеевки, Копанок, Невского, Тернов и в направлении Заречного.
- На Северском направлении противник 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Верхнекаменское.
- На Краматорском направлении зафиксировано 9 боестолкновений в районе Часового Яра и в направлении Ступочек.
- На Торецком направлении враг совершил 17 атак неподалеку Торецка, Крымского, Дилиевки, Щербиновки и Озаряновки.
- На Покровском направлении наши защитники остановили 73 штурмовых и наступательных действия в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Елизаветовка, Мирноград, Котлиное, Надиевка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное.
- На Новопавловском направлении остановлено 7 штурмовых действий противника в районе Константинополя, Разлива, Большой Новоселки и в направлении Привольного.
- На Приднепровском направлении российские захватчики совершили 4 безрезультатные попытки штурмовать позиции наших подразделений в островной зоне дельты Днепра.
- У Курской области отбили 11 атак российских захватчиков.
- На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.
- На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
- На границе с Черниговской и Сумской областями противник активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
Потери России по состоянию на сегодня
С начала полномасштабной войны, 24 февраля 2022 года, Россия потеряла:
- личного состава – около 822 030 (+1600) человек,
- танков – 9 833 (+12),
- боевых бронированных машин – 20 477 (+23),
- артиллерийских систем – 22 134 (+60),
Враг ночью атаковал Ровенскую область
Во время ночной угрозы в регионе работали силы противовоздушной обороны, в ОВА рассказали о последствиях. Предварительно, разрушений инфраструктуры нет. В то же время данных о пострадавших или погибших не сообщали.
Имеем сбитие воздушной цели врага. Спасибо военным за профессиональную работу,
– говорится в сообщении.
Какова ситуация в море
- в Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 ракет.
В Днепре прогремела серия взрывов
Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Позже защитники неба уточнили, чтобы жители Днепра направлялись в укрытия. Уже через мгновение появилась информация о том, что в городе было громко.
В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного,
– говорится в сообщении.
Впоследствии громко было снова. По предварительной информации от мониторинговых каналов, враг использовал 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.