09:00, 21 января

Смоленский авиационный завод имеет для россиян важное значение, ведь отсюда в армию поставляются новые, обновленные и отремонтированные самолеты военного назначения, в частности штурмовики Су-25.

По словам Андрея Коваленко, работники авиационного завода обеспечивают капитальный ремонт и техническое обслуживание вражеской техники, что позволяет сохранять ее боеспособность. Также Смоленский авиационный завод тесно связан с другими предприятиями оборонного комплекса России.