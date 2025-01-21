09:00, 21 січня

Смоленський авіаційний завод має для росіян важливе значення, адже звідси в армію постачаються нові, оновлені та відремонтовані літаки військового призначення, зокрема штурмовики Су-25.

За словами Андрія Коваленка, працівники авіаційного заводу забезпечують капітальний ремонт і технічне обслуговування ворожої техніки, що дозволяє зберігати її боєздатність. Також Смоленський авіаційний завод тісно пов'язаний із іншими підприємствами оборонного комплексу Росії.