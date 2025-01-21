Втім, на окремих напрямках загарбникам вдається просунутися. Про головні події дня станом на 21 січня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
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У ЦПД підтвердили удар по Смоленському авіазаводу в Росії
Смоленський авіаційний завод має для росіян важливе значення, адже звідси в армію постачаються нові, оновлені та відремонтовані літаки військового призначення, зокрема штурмовики Су-25.
За словами Андрія Коваленка, працівники авіаційного заводу забезпечують капітальний ремонт і технічне обслуговування ворожої техніки, що дозволяє зберігати її боєздатність. Також Смоленський авіаційний завод тісно пов'язаний із іншими підприємствами оборонного комплексу Росії.
Росія вдарила по складських приміщеннях у Дніпрі
У місті частково зруйноване складське приміщення, яке не експлуатувалося,
– повідомив Лисак.
Крім того, ворог також атакував Синельниківський район. На жаль, через ворожу атаку постраждала одна людина. Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. Наразі медики надають необхідну допомогу.
Оперативна інформація від Генштабу
Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 152 бойових зіткнення.
- На Харківському напрямку відбулось 3 бойових зіткнення неподалік Вовчанська.
- На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 8 атак окупантів неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Лозової та Загризового.
- На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів поблизу Надії, Новоєгорівки, Макіївки, Копанок, Невського, Тернів та в напрямку Зарічного.
- На Сіверському напрямку противник 1 раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Верхньокам’янське.
- На Краматорському напрямку зафіксовано 9 боєзіткнень в районі Часового Яру та в напрямку Ступочок.
- На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак неподалік Торецька, Кримського, Диліївки, Щербинівки та Озарянівки.
- На Покровському напрямку наші захисники зупинили 73 штурмових і наступальних дії в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Єлизаветівка, Мирноград, Котлине, Надіївка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне.
- На Новопавлівському напрямку зупинено 7 штурмових дій противника в районі Костянтинополя, Розливу, Великої Новосілки та в напрямку Привільного.
- На Придніпровському напрямку російські загарбники здійснили 4 безрезультатні спроби штурмувати позиції наших підрозділів в острівній зоні дельти Дніпра.
- У Курській області відбили 11 атак російських загарбників.
- На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби противник штурмових дій не проводив.
- На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
- На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.
Втрати Росії станом на сьогодні
Від початку повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року, Росія втратила:
- особового складу – близько 822 030 (+1600) осіб,
- танків – 9 833 (+12),
- бойових броньованих машин – 20 477 (+23),
- артилерійських систем – 22 134 (+60),
Ворог вночі атакував Рівненську область
Під час нічної загрози у регіоні працювали сили протиповітряної оборони, в ОВА розповіли про наслідки. Попередньо, руйнувань інфраструктури немає. Водночас даних про постраждалих або загиблих не повідомляли.
Маємо збиття повітряної цілі ворога. Дякую військовим за професійну роботу,
– ідеться у повідомленні.
Яка ситуація у морі
- в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет.
У Дніпрі пролунала серія вибухів
Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Пізніше оборонці неба уточнили, аби жителі Дніпра прямували до укриттів. Вже за мить з'явилася інформація про те, що у місті було гучно.
У Дніпрі чути звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного,
– ідеться у повідомленні.
Згодом гучно було знову. За попередньою інформацією від моніторингових каналів, ворог використав 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.