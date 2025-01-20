06:11, 20 січня

Українські сили оборони відновили позиції біля населених пунктів Махнівка та Зеленівка на Новопавлівському напрямку.

Росіяни також просунулися в районі Дворічної на Куп'янському напрямку, у Тернах і біля Колодязів на Лиманському напрямку та Слов'янки.

Покровський напрямок залишається складним, і українська армія робить все можливе, щоб запобігти захопленню Покровська.