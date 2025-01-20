Про перебіг подій на фронті, втрати ворога, ситуацію на українській та міжнародній політичній арені, розповідає 24 Канал.
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"Бавовна" у Росії
У Казані вночі 20 січня зафіксовано прольоти БпЛА та вибух в авіаційному технічному коледжі.
Атака безпілотників також торкнулася Рязані, де чули вибухи у районі військового аеродрому.
Помер Анатолій Француз
Анатолій Француз, політик і Герой України, помер у віці 70 років.
Француз займав керівні посади в МВС України та Волинській ОДА, отримав звання Героя України за участь у міжнародній операції.
Він звільнив заручницю під час операції проти терористів, які напали на банк у Німеччині, за що отримав орден "Золота Зірка".
Огляд фронту від ISW
- Російські війська просунулися в Курській області та поблизу Куп'янська, Лимана, Часового Яру, Торецька, Курахового та Великої Новосілки.
- Українські війська відбили втрачені позиції поблизу Часового Яру та Торецька. На інших напрямках значних просувань не відбулося.
Україна відновила деякі позиції, Росія просунулась на Харківщині, – DeepState
Українські сили оборони відновили позиції біля населених пунктів Махнівка та Зеленівка на Новопавлівському напрямку.
Росіяни також просунулися в районі Дворічної на Куп'янському напрямку, у Тернах і біля Колодязів на Лиманському напрямку та Слов'янки.
Покровський напрямок залишається складним, і українська армія робить все можливе, щоб запобігти захопленню Покровська.