06:11, 20 января

Украинские силы обороны восстановили позиции возле населенных пунктов Махновка и Зеленовка на Новопавловском направлении.

Россияне также продвинулись в районе Двуречной на Купянском направлении, в Тернах и возле Колодязов на Лиманском направлении и Славянки.

Покровское направление остается сложным, и украинская армия делает все возможное, чтобы предотвратить захват Покровска.