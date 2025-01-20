О ходе событий на фронте, потерях врага, ситуации на украинской и международной политической арене, рассказывает 24 Канал.
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"Хлопок" в России
В Казани ночью 20 января зафиксированы пролеты БпЛА и взрыв в авиационном техническом колледже.
Атака беспилотников также коснулась Рязани, где слышали взрывы в районе военного аэродрома.
Умер Анатолий Француз
Анатолий Француз, политик и Герой Украины, умер в возрасте 70 лет.
Француз занимал руководящие должности в МВД Украины и Волынской ОГА, получил звание Героя Украины за участие в международной операции.
Он освободил заложницу во время операции против террористов, которые напали на банк в Германии, за что получил орден "Золотая Звезда".
Обзор фронта от ISW
- Российские войска продвинулись в Курской области и вблизи Купянска, Лимана, Часового Яра, Торецка, Курахово и Большой Новоселки.
- Украинские войска отбили утраченные позиции вблизи Часового Яра и Торецка. На других направлениях значительных продвижений не произошло.
Украина восстановила некоторые позиции, Россия продвинулась на Харьковщине, – DeepState
Украинские силы обороны восстановили позиции возле населенных пунктов Махновка и Зеленовка на Новопавловском направлении.
Россияне также продвинулись в районе Двуречной на Купянском направлении, в Тернах и возле Колодязов на Лиманском направлении и Славянки.
Покровское направление остается сложным, и украинская армия делает все возможное, чтобы предотвратить захват Покровска.