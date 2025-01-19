Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву головнокомандувача Олександра Сирського в інтерв'ю ТСН, яке транслювали в ефірі телемарафону.
Дивіться також Лицарі-танкісти "змішали з бетоном" десяток окупантів: у 28-ій ОМБр показали ефектне відео
Сирський висловився про втрати Росії
Протягом 2024 року російська армія втратила 434 тисячі особового складу. Серед них – близько 150 тисяч загиблих.
За цей рік (2024 – 24 Канал) бойових дій ворог втратив більше, аніж за два попередніх роки повномасштабної війни,
– заявив Сирський.