Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву головнокомандувача Олександра Сирського в інтерв'ю ТСН, яке транслювали в ефірі телемарафону.

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Сирський висловився про втрати Росії

Протягом 2024 року російська армія втратила 434 тисячі особового складу. Серед них – близько 150 тисяч загиблих.

За цей рік (2024 – 24 Канал) бойових дій ворог втратив більше, аніж за два попередніх роки повномасштабної війни,

– заявив Сирський.