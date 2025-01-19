Українські воїни ефектно врятували побратимів, на яких тисло численніше угрупування ворога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 28-му ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

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Як танкісти знищували ворога на Торецькому напрямку

На Торецькому напрямку противник під прикриттям густого туману проник до будівлі старої промзони, атакуючи позиції українських бійців. У приміщенні зав'язався запеклий стрілецький бій. Російські штурмовики мали чисельну перевагу, тому нашим воїнам терміново знадобилася підтримка.

Через мінімальну дистанцію між сторонами, яка становила лише 20 метрів, застосування артилерії було занадто ризикованим. Спроби вибити окупантів за допомогою FPV-дронів через щільну забудову та погодні умови також не дали бажаного результату.

Ситуацію врятували танкісти 28-ї окремої механізованої бригади. Вони, скориставшись туманом, під керуванням підрозділу "Гюрза" підʼїхали впритул до частини будівлі, яку зайняли вороги.

За лічені хвилини змішались з бетоном близько десятка окупантів.

28 ОМБр знищує окупантів на Торецькому напрямку: дивіться відео