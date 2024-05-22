06:16, 22 мая

Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал обращение группы конгрессменов от обеих партий к министру обороны страны Ллойду Остину. Представители Конгресса выступают за предоставление разрешения Украине атаковать цели на территории России.

Для этого конгрессмены призвали парламент США ускорить поставки вооружения Украине. Кроме того, они предлагают расширить тренировку украинцев на истребителях F-16.