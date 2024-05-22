Полномасштабная война в Украине длится более 2 лет. Как изменилась ситуация на фронте, на политической арене, случившейся на международной арене в течение нового дня российской агрессии, передает 24 Канал.
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Конгрессмены просят Пентагон разрешить Украине бить по России западным оружием
Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал обращение группы конгрессменов от обеих партий к министру обороны страны Ллойду Остину. Представители Конгресса выступают за предоставление разрешения Украине атаковать цели на территории России.
Для этого конгрессмены призвали парламент США ускорить поставки вооружения Украине. Кроме того, они предлагают расширить тренировку украинцев на истребителях F-16.
В связи с вражеской атакой город Сумы не получает электрическую энергию.
"Ожидаем восстановления и в первую очередь обеспечиваем критическую инфраструктуру", – сообщил глава Сумской ГВА.
Оккупанты ударили "Шахедами" по Сумщине
Российские захватчики ночью 22 мая обстреляли Сумскую область своими дронами-камикадзе типа "Шахед". В результате пострадали города Шостка и Конотоп. Известно, что враг нанес удар по энергетическим объектам.