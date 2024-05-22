Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 2 роки. Як змінилася ситуація на фронті, на політичній арені, що трапилося на міжнародній арені протягом нового дня російської агресії, передає 24 Канал.

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06:16, 22 травня Конгресмени просять Пентагон дозволити Україні бити по Росії західною зброєю Комітет з розвідки Палати представників США опублікував звернення групи конгресменів від обох партій до міністра оборони країни Ллойда Остіна. Представники Конгресу виступають за надання дозволу Україні атакувати цілі на території Росії. Для цього конгресмени закликали парламент США пришвидшити постачання озброєння Україні. Окрім того, вони пропонують розширити тренування українців на винищувачах F-16.

06:14, 22 травня Суми залишилися знеструмленими У зв'язку із ворожою атакою місто Суми не отримує електричну енергію. "Очікуємо на відновлення та в першу чергу забезпечуємо критичну інфраструктуру", – повідомив голова Сумської МВА.